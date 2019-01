La commune de Saint-André-des-Eaux privée de distributeur de billets

Saint-André-des-Eaux, France

Comme Sophie croisée sur le marché près de la mairie, ils sont nombreux à être remontés contre la suppression du distributeur de billets. Ici personne ne comprend la décision. La jeune femme revient de Guérande où elle est allée chercher de l'argent uniquement pour pouvoir acheter ses fruits et légumes au marché. Un aller-retour d'environ 20 kms . Ceux qui n'ont pas de voiture doivent trouver des solutions, particulièrement les personnes âgées.

Sur le marché Eymeric vend des fruits et légumes. Pour l'instant, il ne prend pas la carte bleue mais avec la suppression du Dab , il va devoir s'y résoudre. Un peu plus loin, dans sa boulangerie, Florent Guéno accepte les paiements par carte bancaire mais il craint malgré tout de perdre des clients car les gens risquent de s'arrêter prendre leur pain là où ils vont retirer de l'argent.

C'est dommage de faire des kilomètres uniquement pour aller chercher de l'argent. C'est embêtant parce que c'est un peu la mort du village si on enlève tous les services." Sophie, mère de famille

Colère du maire et des administrés

La commune compte plus de 6 400 habitants et continue d'accueillir de nouvelles familles. Entre 2011 et 2016, sa population a augmenté de plus de 17%, un record dans la région de Saint-Nazaire. Le Crédit Mutuel qui possédait le seul distributeur d'argent a transféré son agence bancaire dans le quartier de l'Immaculée à Saint-Nazaire. Il n'a pas souhaité maintenir le Dab comme lui demandait la municipalité. Le maire Jérome Dholland explique avoir sollicité cinq autres établissements bancaires mais en vain. " Cela pose un problème d'aménagement du territoire" estime l'élu. La solution pourrait être un point de retrait dans une supérette dont la municipalité étudie actuellement le projet; mais avant que tout ça soit opérationnel il faudra encore attendre