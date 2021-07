La commune de Saint-Léger-le-Guérétois aura une nouvelle mairie en 2023

La municipalité a fait l'acquisition d'une ancienne ferme située dans le bourg de la commune. L'objectif est de la rénover afin d'en faire une mairie plus spacieuse et aux normes concernant d'accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux devraient débuter début 2022.

La commune de Saint-Léger-le-Guérétois a fait l'acquisition il y a une douzaine d'années d'un ancien corps de ferme situé dans le centre bourg. Le maire souhaite aujourd'hui en faire la nouvelle mairie. Cette bâtisse en pierres sèches se trouve d'ailleurs juste en face de la mairie actuelle. Or les bureaux sont situés à l'étage du bâtiment, au dessus de l'école. Ces locaux vétustes et étroits ne sont pas normes en vigueur concernant l'accessibilité aux personnes handicapées. Il faut donc déménager.

L'actuelle mairie de Saint-Léger-le-Guérétois située au premier étage du bâtiment accueillant l'école municipale. © Radio France - Julie Pacaud

Le maire Patrick Rougeot, qui entame son quatrième mandat, a donc imaginé rénover cette ancienne ferme construite il y a plus d'un siècle en bâtiment moderne. Les murs en pierres seront conservés, de même que le toit en ardoise, mais à l'intérieur l'architecte limougeaud mobilisé sur le projet a imaginé différents espaces : la partie basse du bâtiment accueillera les services de la mairie, les salles de réunion et l'annexe, tandis que les bureaux du maire et de ses adjoints se trouveront à l'étage. Les deux niveaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite avec l'installation d'une voie d'accès.

Les bureaux de l'actuelle mairie de Saint-Léger-le-Guérétois sont les anciens appartements de l'instituteur, ils sont dont vétustes et étroits. © Radio France - Julie Pacaud

Conserver l'âme de Saint-Léger

Converser les murs et les bâtiments initiaux c'est une priorité pour l'édile, né ici à Saint-Léger, il y a plus d'une soixantaine d'années. "On aurait pu raser la bâtisse mais le coût aurait été le même et on aurait fait un truc plutôt moche. Ce mur en pierre est juste magnifique et garder les matériaux nobles ça fait aussi partie du projet de Saint-Léger. C'est bien de garder son âme," explique le maire qui se souvient "Quand j'étais adolescent, j'ai connu ce corps de ferme habité et exploité, avec les quatre vaches qui sortaient tous les jours, les poules qui traversaient la route pour aller dans le verger en face...c'était la vie de la campagne," sourit-il. Patrick Rougeot qui aimerait converver le cornadis en bois toujours présent dans la ferme. "Si on peut s'en servir comme déco, ca serait sympa !"

Un projet d'un million d'euros subventionné par l'Etat et la Région

Ce projet imaginé il y a une dizaine d'années devrait aboutir en 2023 et son coût est loin d'être anodin : près d'un million d'euros TTC, financé à 80% par l'Etat via la DETR (dotations de l'Etat aux territoires ruraux) et la DSIL (dotation de soutien à l'investissement local), et la Région. "Sans l'aide de Madame la Préfète et de l'Etat, ce projet n'aurait pas été réalisable pour la commune," tient à souligner l'élu.