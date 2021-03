La commune de Sancerre sélectionnée pour l'émission "Le village préféré des Français"

La bonne nouvelle est tombée ce jeudi 4 mars. Le village de Sancerre, dans le Cher, fait partie des 14 communes sélectionnées pour l'émission "Le village préféré des Français", présentée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3 en juin prochain. Sancerre aura la fierté de représenter le Cher, le Berry et même la région Centre-Val de Loire.

Votez pour Sancerre jusqu'au 25 mars !

Et c'est le vote du public qui va faire la différence. Vous pouvez donc déjà voter, autant de fois que vous le souhaitez, pour Sancerre. Il y a deux manières possible : appeler le 32 45 ou bien aller sur le site Internet de l'émission. Les votes se refermeront le 25 mars à minuit. L'équipe de tournage viendra ensuite au mois de mai pour filmer le village de Sancerre.

"Notre sélection à ce concours est déjà une opportunité de mettre en lumière le Sancerrois, mais une victoire apporterait bien plus à la dynamique du territoire. A titre d’exemple, le village de Saint-Vaast-la-Hougue (vainqueur 2019) a constaté une augmentation de 30 à 40% du nombre de touristes et de son activité économique. Il en sera probablement de même pour Sancerre et le grand Sancerrois", se félicite la mairie de Sancerre dans un communiqué de presse.