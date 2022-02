La commune de Valdeblore dispose pour la première fois d'un distributeur de billets

C'est une nouveauté à Valdeblore : un DAB, distributeur automatique de billets... communal ! Le village de montagne, située entre Tinée et Vésubie et qui comprend en fait trois villages et la station de ski de La Colmiane, n'a pas réussi à convaincre une banque de s'installer. Alors elle a conclu un contrat avec Loomis, une entreprise de transport de fonds qui propose un distributeur "clé en mains" et qui se charge de l'entretenir et de le fournir en billets.

"Le cash est nécessaire pour consommer sur place." - Carole Cervel, maire de Valdeblore

Le Conseil départemental a aidé la commune à financer cette installation. Car elle est coûteuse : près de 80.000 euros, et des coûts de gestion mensuels. Mais c'est une installation qui va dynamiser l'économie locale, assure la maire Carole Cervel. "Les commerces ne sont pas forcément équipés de TPE. Le cash est nécessaire pour consommer sur place, déclare l'édile élue en 2020. Aller prendre un café, faire une activité (...) c'est aussi du lien social, qui permet d'échanger."

"On l'attendait depuis longtemps." - Eliane

Avant l'installation de ce DAB, qui fonctionne depuis le début de ce mois de février, il fallait faire 40 kilomètres aller-retour- pour retirer des espèces. Preuve que cela manquait à Valdeblore : le distributeur est un peu la nouvelle star du village. "C'est un sujet de discussion. On l'attendait depuis longtemps" dit Eliane, qui est revenue s'installer dans son village natal une fois retraitée. "Les vieux, ils ne veulent pas de carte bancaire alors ils retirent là-bas" sourit Jean-Louis, 71 ans, également natif du village.

Un distributeur pratique pour les habitants... et les touristes

"Les premières statistiques de retrait sont très encourageantes, note l'adjoint au maire Pascal Garino. Tout le monde vient au distributeur. Il y a le lycée de la montagne juste à côté, il y a les 800 habitants. Cela ne va pas attirer des touristes, mais cela va, je pense, sédentariser pas mal de personnes."

Si le distributeur n'attirera pas de touriste supplémentaire, il satisfait ceux qui passent au village, comme cette famille venue pour quelques jours. "Quand on monte à la montagne, on prend tout, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on n'aura pas sur place. Alors ce distributeur, c'est vraiment utile. Si jamais on n'a plus d'espèces, on est rassuré de savoir qu'on peut en retirer ici."

Les touristes sont surtout très nombreux en été. "Motards, randonneurs, cyclistes, familles, énumère l'adjoint Pascal Garino. On a une station l'hiver, et l'été aussi." Autant de personnes prêtes à dépenser leurs espèces sur place.

Et la mairie a de l'ambition pour son DAB, qui pourrait, à long terme, devenir une borne multiservices. Pour retirer de l'argent mais aussi acheter des billets pour des activités proposées sur la commune.