La commune de Vias bientôt équipée d'une brigade de gendarmerie

L'annonce a été faite ce lundi par le président Emmanuel Macron lors de son déplacement dans le Lot-et-Garonne. Vias sera bel et bien équipée d'une brigade de gendarmerie. Voilà des années que la commune espérait un dispositif comme celui-là. La station balnéaire héraultaise ne cesse de se développer et vient de passer la barre des 6.000 habitants. Sa population est multipliée par dix en juillet et en août (la station balnéaire compte une trentaine de campings).

Les militaires doivent arriver d'ici la fin de l'année 2023. Ils vont s'installer provisoirement à Vias-Plage dans des locaux municipaux. Là où les gendarmes s'installent d'ailleurs l'été. Un poste provisoire est mis en place chaque été pour faire face à l'afflux touristique. 173 militaires interviennent tout au long de l'année.

Vias-Plage fait partie de la compagnie de gendarmerie de Pézenas

En cas de besoin, les gendarmes de Marseillan interviennent. "Ils sont bien trop loin" déplore Christian, le patron du restaurant gastronomique "la remise de Christian". Il est ravi de cette bonne nouvelle.

D'ici trois ans au plus tard, les militaires s'installeront dans des locaux flambants neufs. Le lieu d'implantation n'a pas encore été trouvé. Jordan Dartier, le maire de Vias, ne cache pas sa satisfaction. Cet été, la présence des gendarmes a permis de baisser fortement la délinquance dans la station balnéaire. Mais cette présence temporaire est jugée insuffisante expliquent de nombreux Viassois rencontrés par France Bleu Hérault. Ils se disent ravis de cette bonne nouvelle.

Une autre brigade sera installée à Pignan et enfin une troisième, une brigade mobile, à Ganges. Elles viendront renforcer les 38 brigades de gendarmerie déjà existantes dans le département de l’Hérault. Ces nouvelles brigades proposeront aux habitants des services publics tels que l’accueil du public, des victimes, la prise de plainte et renforceront la présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire.