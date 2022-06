La commune de Vienne recense les dégâts après l'orage de grêle du jeudi 23 juin

Si vous habitez à Vienne et que vous avez été touchés par l'orage de grêle jeudi 23 juin, vous pouvez vous adresser à la mairie. La commune veut étudier la possibilité de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cela ouvrirait le droit à des dédommagements par les assurances.

Vous habitez à Vienne ou dans les communes alentours ? Vous avez été touchés par le violent orage de grêle du jeudi 23 juin ? Vous pouvez pour tourner vers la mairie. La commune de Vienne cherche à savoir si elle peut demander aux services préfectoraux la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Pour cela, une adresse mail a été mise en place : orange@mairie-vienne.fr. Il faut envoyer un message avant le 14 juillet. L'idée est de recenser les dégâts matériels : impacts sur véhicules, vitres brisées, toitures dégradées, bâtiments endommagés, inondations, arbres tombés, etc. Si vous êtes concernés, les signalements devront comporter des photos si possible, vos coordonnées détaillées (nom, prénom, raison sociale, adresse, mail et téléphone). Il faut également préciser si vous avez déjà enclenché d'éventuelles procédures.

Un éventuel dédommagement

La reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle pourrait permettre le dédommagement par les assurances des personnes concernées. Cela permettra également aux entreprises et agriculteurs victimes de cet orage de pouvoir recourir au dispositif d’urgence adopté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de sa séance plénière du 29 juin 2022.