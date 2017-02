La commune de Villerupt interdit sur son territoire les cirques avec animaux sauvages

Le maire de Villerupt, a fait voter ce lundi soir en conseil municipal un texte qui interdit désormais la venue de cirques qui proposent des numéros avec des fauves ou des éléphants, au nom du "respect et du bien être animal". Alain Casoni était ce mardi matin l'invité de France Bleu Lorraine.

Les cirques mettant en scène des animaux sauvages ne sont plus les bienvenus à Villerupt. Le maire de Villerupt a fait voter ce lundi soir en conseil municipal un texte qui interdit, désormais, la venue de cirques qui proposent des numéros avec des fauves ou des éléphants, au nom du "respect et du bien être animal". Cette décision, elle n'est pas venue toute seule. Depuis 2015, Villerupt n'accueillait que des cirques ayant signé une charte nationale de bonne conduite. Pas suffisant aux yeux du maire Alain Casoni: "Le dressage dans des conditions que personne ne maîtrise et l'obligation faite à certains animaux sauvages de prendre des postures contraires à leurs impératifs biologiques contreviennent au bien-être animalier".

Le maire de Villerupt Alain Casoni invité de France Bleu Lorraine Partager le son sur : Copier

Villerupt n'est pas la première commune en Lorraine à prendre une telle décision : Joeuf ou Homécourt l'on déjà fait dans le Pays-Haut, mais aussi Hayange dans la Vallée de la Fensch, ou encore Puttelange aux Lacs.