La commune mosellane de Peltre à nouveau première du classement des villages de France où il fait bon vivre

La commune de Peltre a pris la tête du podium dans le classement des villages de France où il fait bon vivre pour la deuxième année consécutive. Un pied dans la ville, un pied dans la campagne, la commune rassemble le plus grand nombre d'atouts pour un village de moins de 2000 habitants.

Publié par le Journal du Dimanche, ce classement établi par l'association des villes et des villages où il fait bon vivre étudie près de 200 critères de qualité de vie pour les habitants. Parmi eux, le développement du réseau de transports, l’accessibilité des services publics et des écoles , la présence de commerces ou encore le cadre de vie. D'autres indicateurs comme le taux de chômage ou le taux de natalité sont également pris en compte.

On a tous les avantages de la campagne, en étant proche de pratiquement tout - Yves, un habitant

Ce n'est pas l'aspect touristique ou esthétique qui prime, explique Yves, un habitant historique du village, qui rappelle que « Ce n'est pas forcément le village le plus beau de France, mais il y a beaucoup de choses tout près à disposition de tout le monde. On a tous les avantages de la campagne en étant proche de tout pratiquement. »

La mairie de Peltre et son église © Radio France - Natacha Kadur

Localisation idéale

C'est l'argument qui séduit beaucoup d'actifs, comme Thibaut, installé à Peltre depuis 6 ans avec sa famille, qui se déplace souvent à Paris dans le cadre de son travail : « On est proche de la rocade et des autoroutes. C'est un petit village calme, proche du centre ville de Metz et des commerces, avec toutes les commodités pour nos enfants » résume-t-il. La commune dispose d'une école maternelle et primaire, et d'un ensemble scolaire privé qui forme des élèves à partir du niveau élémentaire jusqu'au BTS.

Le village de Peltre possède des terrains de sport © Radio France - Natacha Kadur

En zone quasi péri-urbaine, le village est bien relié au réseau de transport routier, à 15mn de l'aéroport de Nancy-Metz et à environ 15mn de l'accès au TGV dans le centre ville de Metz. Il dispose surtout d'une gare qui a permis à Christiane, retraitée, d'aller travailler en train pendant 30 ans : « C'est un point fort quand même », appuie-t-elle.

La gare de Peltre, à 6 minutes de Metz en TER © Radio France - Natacha Kadur

Un stade, des services et des commerces

Le village dispose des principaux services de proximité pour répondre aux besoins de ses résidents, à commencer par des services de santé : " On a des médecins, des infirmières, et l'hôpital Mercy est juste à côté », détaille Christiane. Un nouvelle épicerie a ouvert ses portes dans le bourg , ou se trouvé déjà un bureau de tabac, un coiffeur, un bureau de poste, une boulangerie, un café-restaurant et même un restaurant kebab.

Yves, professeur de maths , en télétravail à son domicile de Peltre © Radio France - Natacha Kadur

Coté loisirs, les sportifs ne sont pas déçus : le village est implanté dans un environnement rural, à proximité des bois. Le centre de loisirs de la commune développe également de nombreuses activités : Christiane y a pratiqué le tennis pendant des années.

La commune dispose aussi d'un restaurant Kebab © Radio France - Natacha Kadur

Cadre de vie et « esprit de campagne »

Une situation géographique dont découle des avantages plus souvent associés à des communes plus importantes : « Nous ne sommes plus tout à fait ruraux, mais en gardant quand même une mentalité de campagne, détaille Monique Leyder, 2 ème adjoint au maire de la commune. Cette petite taille permet de maintenir une certaine entraide entre les habitants : « Les gens se rencontrent, discutent. Il y a un lien entre les habitants, nous en sommes pas chacun chez soi à ne pas s'occuper de son voisin.»

Principale rançon de ce succès : les terrains deviennent chers à Peltre, témoigne Christiane, la retraitée, qui a déménagé il y a peu dans un village voisin. Sa maison était trop proche de cette voie ferrée sur laquelle elle a pu compter de nombreuses années, lorsqu'elle travaillait encore.