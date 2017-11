La commune nouvelle d’Annecy a désormais son logo

Depuis leur fusion le 1er janvier 2017, Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod ne font plus qu’une seule et même commune. Et ce lundi soir, le logo de cette ville nouvelle a été dévoilé.

Ni grande révolution, ni grand chamboulement. Le logo de la commune nouvelle d’Annecy est sobre. La couleur rouge a été conservée et le nom de la ville s’affiche toujours en lettres capitales. "Des majuscules bien posées", indique le maire d’Annecy. Un symbole de stabilité estime Jean-Luc Rigaut. "La Croix de Savoie est incarnée dans les deux N car il est logique que la ville chef-lieu incarne l’identité de ce territoire", poursuit-il.

Et voilà le nouveau logo de la commune nouvelle d’#Annecy ! pic.twitter.com/s4w6mNiv8z — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) November 6, 2017

Marque de territoire

Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod fêteront le 1er janvier prochain le premier anniversaire de leur fusion. Le commune nouvelle d’Annecy compte 126 000 habitants et 3 100 agents municipaux. "La présentation de ce logo ou de ce drapeau municipal est un moment important pour que tous s’identifient à une même marque de territoire", poursuit Jean-Luc Rigaut.

Il était devenu utile et important de s’identifier à un même drapeau." - Jean-Luc Rigaut, maire de la commune nouvelle d’Annecy

ECOUTEZ Jean-Luc Rigaut, maire de la commune nouvelle d’Annecy Copier

Blason historique

Ce nouveau logo commun n’empêchera pas les six communes de conserver leur blason historique. Il faut dire que pour certains habitants des villes absorbées par Annecy, l’identification à la commune nouvelle est encore difficile. "Je continue à dire que j’habite Cran-Gevrier", reconnait Nora Segaud-Labidi. La maire de la commune déléguée de Cran estime "qu’il faudra du temps, peut-être dix ans" pour que cela change. Mais la fusion était économiquement nécessaire et ça, selon elle, "la population l’a bien compris".

Cette fusion c’est pour avoir plus de moyen pour (notamment) les services publics." - Nora Segaud-Labidi, maire de la commune déléguée de Cran-Gevrier

ECOUTEZ Nora Segaud-Labidi, maire de la commune déléguée de Cran-Gevrier Copier

Le logo de la commune nouvelle d’Annecy a été réalisé par une agence lyonnaise (Graphéine) pour un montant de 24 650 € (hors taxes). Il s’accompagne également de nouveaux visuels (cf photo ci-dessous).