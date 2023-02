Boulogne-Billancourt, « LA commune où il fait bon vivre en Île-de-France » en 2023

France Bleu Paris a organisé, entre le 15 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, un vote auprès de ses auditeurs/internautes pour élire « LA commune où il fait bon vivre en Île-de-France » en 2023. Après décompte des 21 732 votes, c'est la ville de Boulogne-Billancourt qui l’emporte avec près de 25% des voix devant Versailles, deuxième, et Vincennes, troisième ! Saint-Germain-en-Laye, Bouray-sur-Juine et Montmorency poursuivent le classement.

Tout a commencé le 15 novembre…

… lorsque, sur notre antenne, nous avons proposé aux auditeurs de suggérer une commune qui pourrait devenir « LA commune où il fait bon vivre en Île-de-France ». Six critères étaient alors à prendre en considération : services et vie de famille; transports et mobilité; nature et environnement; loisirs, sports et culture; circuits courts (commerces, artisans, entreprises locales...) ; engagement et solidarité (associations, initiatives locales...).

Ce sont 125 communes qui ont ainsi été distinguées par les auditeurs entre le 15 novembre et le 10 décembre. Après addition des points obtenus sur chacun des six critères, les 15 communes finalistes ont été retenues.

Le coup de cœur des auditeurs de France Bleu pour Bouray-sur-Juine

Ce village d’un peu plus de 2 000 habitants au cœur de l’Essonne s’est attiré la sympathie de nos auditeurs en mobilisant sa population pour figurer en très bonne place dans le classement final de notre concours ! Un trophée « Coup de Cœur des auditeurs de Franc Bleu Paris » a été remis ce jeudi 2 février au maire de Bouray-sur-Juine, Stéphane GALINÉ, afin de récompenser la forte mobilisation de ses habitants !

Et maintenant ?

Concernant la remise du trophée de « LA commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023 » au maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe BAGUET, nous vous donnons rendez-vous dans la semaine du 13 février pour une journée spéciale sur l’antenne de France Bleu Paris en direct de cette commune des Hauts-de-Seine. Suivez bien nos émissions, nous vous communiquerons la date exacte très rapidement.

Nous remercions nos quinze communes finalistes pour nous avoir accompagné dans ces trois semaines d’antennes en direct de vos centres-villes, et nous vous donnons rendez-vous pour les prochains événements France Bleu Paris, le "Tour d'Île-de-France en 40 jours" à l'été 2023, et la 2ème édition de "La commune où il fait bon vivre en Île-de-France" 2024 :

Argenteuil (95)

Boulogne-Billancourt (92)

Bouray-sur-Juine (91)

Evry-Courcouronnes (91)

Fontainebleau (77)

Joinville-le-Pont (94)

Meaux (77)

Montmorency (95)

Noisy-le-Grand (93)

Paris 20e arrondissement (75020)

Saint-Denis (93)

Saint-Germain-en-Laye (78)

Sceaux (92)

Versailles (78)

Vincennes (94)

Ecoutez les émissions consacrées à ces 15 communes finalistes en cliquant ci-dessous :

