La compagnie Bateaux du Saut du Doubs relance ses croisières après plus de deux mois d'arrêt

Les Bateaux du Saut du Doubs, basés à Villers-le-Lac, reprennent la navigation. L'entreprise qui propose des croisières sur le Doubs est à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire. "On a pu naviguer pendant les vacances scolaires de février. Ensuite, on devait reprendre en mars, mais avec le coronavirus, on n'a pas pu", explique Tiffany Droz-Bartholet, exploitante des Bateaux du Saut du Doubs.

La reprise des croisières sur le Doubs se fait dans le respect des gestes barrières. "On s'adapte, c'est la condition pour rouvrir. Ce sera masque obligatoire sur les bateaux et on s'est équipé de gel hydroalcoolique", raconte Tiffany Droz-Bartholet.

Les visiteurs nous ont manqués. On est content de repartir et de faire découvrir les grands sites des bassins du Doubs - Tiffany Droz-Bartholet

La compagnie familiale organise des sorties sur bateaux depuis cinq générations. Pour ce commerce local, l'arrêt de son activité pendant près de deux mois est difficile."On est des saisonniers et le covid nous a arrêté au commencement de la saison, donc économiquement ça va être compliqué cette année", confie Tiffany Droz-Bartholet.

Mais la reprise de leur activitée démarre bien témoigne Tiffany Droz-Bartholet : "On a déjà des réservations pour ce week-end", se réjouit la jeune femme. "Après deux mois de confinement, les gens ont envie de sortir dans des espaces verts, alors les visiteurs sont au rendez-vous."

Chaque année, les Bateaux du Saut du Doubs accueil près de 300 000 visiteurs pour découvrir les bassins du Doubs, premier site naturel régional.