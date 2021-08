La compagnie de gendarmerie de Pau à la conquête des habitants

La compagnie de gendarmerie de Pau compte de nouvelles recrues à sa tête. Rémi Armengaud est chef d'escadron, commandant de compagnie. Le capitaine Pierre Guet le seconde, puis vient, l'adjoint du commandant, le capitaine Arnaud Philippe. Ce mois d'août est pour eux l'occasion de passer beaucoup de temps sur le terrain, auprès des habitants et des gendarmes (environ 140 militaires). Tout en sachant que le territoire est en demande de cette présence de la gendarmerie selon eux.

Rémi Armengaud, 39 ans, marié et père de deux enfants, s'apprête à passer quatre ans à la tête de la compagnie de Pau. Il prend ses marques en août avant de fixer un cap pour les militaires. Leurs priorités : la lutte contre l'atteinte aux personnes et la délinquance de proximité, sans oublier la prévention. "C'est un retour aux fondamentaux, explique le commandant de compagnie.Etre visible, s'approprier le terrain via des patrouilles de proximité, renforcer le contact avec les élus, les commerçants et les habitants." Il s'agit aussi, pour Rémi Armengaud, de consolider les liens au sein de la compagnie mais aussi l'enthousiasme et l'esprit d'équipe car selon lui, il faut que les "hommes soient au courant de ce qui se passe dans la brigade mais aussi dans la compagnie." Un sens du collectif qui a d'autant plus de sens que ce commandant et chef d'escadron est aussi un "footeux qui joue milieu défensif", qui soutient le Toulouse Football Club depuis 30 ans mais qui apprécie tout autant le rugby.

Plus de réactivité et plus d'activité

Autre changement à la tête de la compagnie de gendarmerie de Pau : Pierre Guet, capitaine et commandant en second de compagnie. Ce militaire âgé de 34 ans va apporter à la compagnie son expérience de l'armée de terre (régiment d'hélicoptère en Moselle, à Phalsbourg). Et le troisième homme, adjoint du commandant de compagnie, est le capitaine Arnaud Philippe. Il vient d'arriver à Pau après avoir passé 20 ans en Gironde (dans son bureau trône un maillot dédicacé de l'Union Bordeaux Bègles). "Je vais apporter mon expérience du terrain et de l'administratif" sourit cet homme à l'accent chantant du Sud Ouest qui a 43 ans, est marié et père de deux enfants.

Ils sont donc désormais trois (deux auparavant) à chapeauter la compagnie de gendarmerie de Pau. Ils espèrent ainsi être plus réactifs, plus actifs et avoir des points de vue complémentaires. Tout en ayant plus de temps pour les militaires et pour pouvoir mieux prendre soin d'eux, dans un contexte parfois difficile pour eux.