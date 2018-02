Salle aux trois quarts pleine ce jeudi soir pour la première réunion de concertation publique autour du projet YelloPark. Quelques 250 personnes sont venues à la Beaujoire écouter la présentation du projet de futur stade et de nouveau quartier. Elles ont aussi pu s'exprimer et poser des questions.

Nantes, France

Dans le pavillon du FCNantes, au pied du stade de la Beaujoire promis par les porteurs du projet YelloPark à la démolition, un public très local et très foot, des riverains et des amoureux du ballon rond, venus écouter, donner leur avis et poser des questions.

La première soirée de la concertation publique autour du projet YelloPark. © Radio France - Pascale Boucherie

Et pour leur répondre : le président du FCNantes Waldemar Kita, le directeur des opérations au club Luc Delatour, le patron du groupe immobilier Réalités Yoann Joubert, le directeur de programme chez Réalités Amédée Brétignière et le premier adjoint à la ville de Nantes Pascal Bolo.

D'entrée de jeu les deux garants de la concertation publique que sont Jean-Pierre Tiffon et Serge Quentin donnent le ton :

On n'a pas envie que ce soit un pugilat, mais un débat constructif avec des arguments".

Applaudissements du public à chaque inquiétude exprimée

Les débordements sont contenus, cadrés, le moindre départ de feu étouffé. Mais les applaudissements retentissent à chaque fois qu'une inquiétude s'exprime.

Celle d'un marchand ambulant qui se désole de n'apparaitre nulle part dans le projet. Réponse du président du FCNantes Waldemar Kita : il y aura des propositions et une réunion spécifique avec vos représentants. (ils sont une vingtaine ndlr). Une voix étouffée monte d'un des rangs du public :

Ca fait 40 ans qu'on est là, le minimum c'est de nous recevoir".

Des applaudissements aussi après les questions, nombreuses, des riverains sur les places de parking, les flux et la circulation dans le quartier. Il y a déjà beaucoup d'embouteillages. Qu'en sera t'il demain ?

Une étude d'impact sera menée , le 11 avril on viendra avec des simulations précises." - Amédée Brétignière.

Applaudissements nourris aussi pour le supporter de la Brigade Loire qui se dit :

Content de parler du fond, mais inquiet que le le projet ne soit déjà ficelé d'avance". - Jean, de la Brigade Loire

Projet alternatif

La parole est libre. Jusqu'à celle du président de l'association des amoureux du foot "à la nantaise" Florian Le Teuff qui invite le public à des réunions pour un projet alternatif, la sauvegarde du stade de la Beaujoire : avec des débats publics du 15 au 19 mars près de la gare de Nantes à la Manu.

Des ateliers citoyens, "ok "reprend l'un des deux garants, "mais qui seront hors cadre de la concertation publique."

La concertation publique autour de YelloPark va durer deux mois. Le premier atelier pour approfondir le sujet, ce sera le 7 mars.

La seconde réunion publique de concertation préalable se tiendra le jeudi 29 mars.

Waldemar Kita fait son exposé, derrière lui le patron de Réalités Yohann Joubert. © Radio France - Pascale Boucherie