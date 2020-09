Quel avenir pour le parking Ravet à Chambéry ? Une concertation commence ce lundi

Il y aura bien un parking Ravet. Mais à quoi ressemblera-t-il ? C'est justement ce que doit permettre de décider la concertation qui commence ce lundi à Chambéry et qui va durer 3 semaines. Tout le monde peut y participer.

Première réunion publique ce lundi soir, 21 septembre, salle Coeur de Mérande, à 19 heures.

Décision finale en novembre

La concertation va se dérouler sous plusieurs formes :

Un formulaire sera disponible sur le site internet de la ville

Des réunions publiques sont organisées les 21, 24, 29 septembre et 02 et 07 octobre, à la maison des associations et à la salle Coeur de Mérande

Entretien avec un élu à la maison des associations, sur prise de rendez-vous

Une réunion de clôture aura lieu le 19 octobre et la décision finale reviendra au conseil municipal, au mois de novembre.

Un projet polémique

Ce parking de 500 places, dont les travaux ont commencé sous la municipalité précédente, fait polémique.

Des collectifs se sont montés et le mouvement Extinction Rebellion y fait régulièrement des actions "coup de poing", en montant sur la grue du chantier.

Les commerçants sont eux favorables à ce projet qui selon eux peut permettre d'attirer une nouvelle clientèle et lutter contre la mort du centre-ville.

Il faut qu'on en finisse" - un bijoutier de Chambéry

Quoiqu'il arrive, "il faut qu'on en finisse avec cette histoire" explique Stéphane Bizouard, bijoutier dans le centre-ville de Chambéry. "Cela pèse parce qu'on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants et ça crée du débat, de l'inquiétude auprès de nos clients. Aujourd'hui il y a autre chose à faire."

Même avis pour Alain Theiller, du collectif Ravet. "On n'a pas non plus vocation à passer nos samedis sur le marché à alerter les Chambériens. Il faut trouver un compromis."