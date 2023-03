La confédération du logement demande aux maires de Vaucluse de prendre des arrêtés anti-expulsion

Dernier jour de la trêve hivernale vendredi 31 mars. A partir de demain, les propriétaires peuvent à nouveau demander l'expulsion des locataire qui ne payent pas leurs loyers.

En Vaucluse, la Confédération Nationale du Logement a compté une dizaine d'expulsions l'an passé. L'association de défense des locataires demande à la préfecture un moratoire sur les expulsions et lance un appel aux maires du département pour rédiger des arrêtés anti expulsions.

Mettre le holà aux propriétaires sans dignité ni respect

Michel Mus, le président de la Confédération Nationale du Logement en Vaucluse, demande ce moratoire car "ce n'est pas normal qu'on ne mette pas le holà aux propriétaires sans dignité ni respect des familles qui ne cherchent que les augmentations de loyers".

Michel Mus veut aussi mobiliser les maires de Vaucluse : "j'appelle l'ensemble des maires de Vaucluse à prendre des arrêtés anti-expulsion*. Ca ferait réfléchir la préfecture, l'Etat et Monsieur Macron : ce n'est pas normal que dans notre société en 2023 on expulse des familles ! On se croirait au Moyen-Age"*.

Logement insalubre et menaces d'expulsions

Michel Mus, le président de la Confédération Nationale du Logement en Vaucluse, s'inquiète aussi des menaces d'expulsions lorsque les locataires dénoncent l'état de leur logement : "beaucoup de gens veulent quitter un logement insalubre mais les propriétaires privés leur font du chantage : si vous rouspétez ou protestez, on vous vire. Beaucoup de gens viennent nous voir en disant : nous vivons dans un logement indécent mais si on commence de dire que ca ne va pas, on se fait virer. Il faut des arrêtés anti-expulsions pour ce genre de situations".