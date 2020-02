La Confédération paysanne de la Drôme bloque l'entrée d'une entreprise de Malataverne pendant plusieurs heures

Ils ont débarqué avec un tracteur et sa remorque pour bloquer l'entrée. Une trentaine de militants de la Confédération paysanne ont organisé une action coup de poing ce vendredi matin dans l'entreprise Bulle Verte de Malataverne à cause un différend avec un producteur de lavande.

Malataverne, France

"Paye tes dettes, et on s'en va !" Une trentaine de militants de La Confédération paysanne de la Drôme ont bloqué pendant plusieurs heures l'accès à l'entreprise Bulle Verte à Malataverne. Un producteur de lavande accuse les gérants de ne pas avoir payé une livraison.. Au cœur du conflit : 70 kilos d'essence de lavande, pour une valeur d'un peu plus de 2 000 euros.

Un litige datant de 2018

"Je leur livre de l'essence de lavande pour qu'ils mettent dans leurs produits, liquide vaisselle, lessive ...", explique Jérôme Noyer, agriculteur à Puygiron, qui possède un hectare de lavande. "En 2018, je leur ai livré 70 kilos d'essence de lavande, c'est le fils du gérant qui m'a réceptionné, il m'a dit 'Je n'ai pas le temps de peser les bidons, mais je t'appelle pour faire un bon de livraison et une facture'. Sauf qu'il ne m'a jamais rappelé."

Plusieurs appels, des courriers, rien n'y a fait. Même le comité d'action juridique de la Confédération paysanne n'a pas reçu de réponse de l'entreprise. Alors ce vendredi matin, les militants ont décidé d'employer la manière forte : ils ont bloqué l'entrée du site pendant plusieurs heures, devant une poignée d'employés médusés.

"Tant que vous ne payerez pas, on va vous faire chier", lâche un militant à l'un des responsables de Bulle Verte. "C'est simple, il n'y qu'un chèque à faire." Mais en face, on se défend. "On a une facturation et une traçabilité pour tous nos produits, là je n'ai aucune facture !"

Explication houleuse entre le producteur de lavande et l'un des responsables de l'entreprise. © Radio France - Tommy Cattaneo.

C'est parole contre parole. Il n'y a pas de preuve de la livraison puisqu'il n'y a pas de bon de livraison. "Le travail paysan a un prix, quand on fournit une entreprise on doit être réglé et surtout respecté", s'agace Vincent Delmas, le porte-parole de la Confédération paysanne dans la Drôme.

Les militants sont finalement repartis après-midi, notamment parce que les gendarmes menaçaient de les expulser de force.