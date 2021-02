La Confédération paysanne du Gard se mobilise pour une "Sécurité sociale de l'alimentation"

La Confédération paysanne du Gard tenait ce mardi son assemblée générale à Saint-Dionisy. Au centre des discussions, le projet de Sécurité sociale de l'alimentation que le syndicat agricole porte avec d'autres associations. L'idée a germé suite à la crise sanitaire, les familles les plus démunies ayant eu davantage recours à une aide alimentaire. "On prend l'exemple de la Sécurité sociale pour la santé explique Paul Ferté, le porte-parole gardois de la Confédération paysanne. C'est un système qui serait universel et qui garantirait à tous un accès égal à l'alimentation via une allocation de 150 euros par mois et par personne. Ça serait financé par une cotisation. Un système serait mis en place localement pour accréditer les producteurs, les transformateurs ou les commerçants chez qui on pourrait utiliser ce crédit de 150 euros."

L'alimentation essentielle pour notre vie

L'objectif, c'est de sortir le budget de l'alimentaire des autres budgets. "Le budget alimentaire pour les ménages, c'est un peu la variable d'ajustement aujourd'hui. Ça passe souvent après le loyer, l'électricité, l'essence pour la voiture, voire les loisirs . Nous ce qu'on veut c'est que cette idée de Sécurité sociale de l'alimentation fasse petit à petit son chemin pour qu'elle devienne une évidence un jour. _Ce n'est pas complètement une utopie_. En 1945, après la sortie de la guerre dans des conditions difficiles, on a bien créé la Sécurité sociale !"