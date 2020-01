La Confédération paysanne refuse les "fromages fermiers" produits en dehors des fermes

Avignon, France

Où sont élaborés les fromages fermiers ? A cette question, la réponse des consommateurs fuse : "à la ferme évidemment !" Et bien plus pour longtemps car l'Assemblée nationale a voté début décembre de nouvelles dispositions qui encadrent la dénomination "fromage fermier." Elles doivent permettent aux fromages affinés en dehors des exploitations d'en bénéficier à leur tour. La mesure a été fortement défendu par le ministre de l'agriculture Didier Guillaume pour qui : "on peut être éleveur, faire du fromage fermier et ne pas pouvoir affiner sur son exploitation." Les nouvelles dispositions ouvriraient donc la voie à l'affinage industriel de produits fermiers.

C'est un coup dur porté aux petites exploitations : Hélène Bertrand de la Confédération paysanne

"Un non sens" pour la Confédération paysanne qui a aussitôt dénoncé cette mesure. Elle y voit "le galvaudage et la dévalorisation _du fromage fermie_r" à l'heure des circuits courts, de la recherche de la qualité par les consommateurs et de la fragilité de certains revenus agricoles. Hélène Bertrand porte parole de la Confédération paysanne en Vaucluse promet une large mobilisation dans les prochaines semaines. "Nous allons écrire au Ministre et à l'ensemble de nos parlementaires pour qui réalisent les enjeux et les conséquences d'une telle décision."

Hélène Bertrand de la Confédération paysanne fière des fromages fermiers vendus en circuits courts © Radio France - Daniel Morin

Valérie de la Maison du Fromage aux Halles : "le mot fermier est un gage de qualité et de confiance pour mes clients" © Radio France - Daniel Morin