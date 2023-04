La Confédération Syndicale des Familles, débordée à Boucau, appelle à l'aide

"Par moment on est dépassé. Ça fait de la peine, tu te dis que ce n'est pas possible". Marie-Christine Dubois fait partie de la poignée de bénévoles qui a décidé de relancer l'antenne de la Confédération Syndicale des Familles à Boucau en septembre dernier, après plusieurs années de sommeil. Aucun d'eux ne s'attendait à rencontrer des situations administratives et sociales autant dégradées, ni un tel "succès". Face à l'afflux de demandes, la CSF boucalaise lance un appel aux bénévoles et à la prise de conscience.

"On ne pensait pas à une telle ampleur"

À Boucau, "la CSF a été créée d'une volonté citoyenne d'entraide. On a vu une ville se modifier, l'arrivée d'une nouvelle population et on a voulu accompagner et intégrer cette population, explique Mathieu Horn, le responsable de l'association. On ne pensait pas avoir à faire à un travail d'une telle ampleur." L'antenne boucalaise a commencé par mettre en place des cours de français, dès le mois d'octobre, pour des familles d'origine nord-africaine, principalement, arrivées d'Espagne. "Une quinzaine d'élèves viennent tous les mardis avec assiduité, de 14h30 à 18h".

Mais très vite, les bénévoles se sont rendus compte que la barrière de la langue n'était qu'une petite partie du problème. En discutant avec les familles reçues, ils ont découvert des situations administratives et financières compliquées. "On s'est aperçu que certains pouvaient prétendre à des droits qu'ils ne demandaient pas parce qu'ils ne savaient pas", acquiesce Matthieu Horn. Certains membres de ces familles, principalement les épouses qui sont venues rejoindre leurs maris, sont en irrégularité. Marie-Christine évoque le cas d'une femme âgée qui "est là depuis deux ans. Elle a fait une demande de titre de séjour, elle a reçu un avis sur lequel il est indiqué qu'elle a bien payé 50 € et que quelque chose doit se faire, mais il ne se passe rien, depuis deux ans."

Des logements insalubres

Des situations qui ne sont pas isolées et qui déclenchent un cercle infernal. "Ils attendent et les situations se dégradent, explique Matthieu Horn. Il n'y a qu'un des deux en général qui travaille. Donc on se retrouve avec des difficultés financières importantes." Il cite en exemple cette famille de quatre personnes avec un garçon de 18 ans et une petite fille de 9 ans : "on se retrouvait avec 3,88€ par jour et par personne pour vivre." Des difficultés financières aggravées par le coût du logement. D'autant que ces familles, qui ne parlent pas ou peu le français, méconnaissant leurs droits et n'ayant pas tous les papiers nécessaires, se retrouvent la proie de loueurs peu scrupuleux.

"Ils sont prêts malheureusement à tout pour trouver un toit. La moindre chose qu'on leur propose, ils prennent, affirme le responsable de l'association boucalaise. Si jamais ils s'en vont, il y a quinze familles qui attendent derrière." Des logements souvent insalubres, situés pour la plupart dans les anciens quartiers ouvriers du 'Bas-Boucau" et plus chers que la moyenne des prix pratiqués à la location dans le secteur. Là encore, les exemples ne manquent pas. "Un logement tout petit, assez cher, 35m2 pour 500 €, énormément d'humidité et un mal-être constant, relate ainsi Marie-Christine. C'est ce que nous disent presque toutes les femmes qui viennent nous voir."

Internet "une fracture pour tout le monde"

Mathieu Horn abonde dans sons sens : "on a vu des logements très sincèrement indécents. Ce n'est pas possible à 64 ans et à 68 ans avec des enfants de 14 ans et 21 ans de vivre dans 32 mètres carrés, avec ce taux d'humidité et cette insalubrité. On a une autre famille, le gamin a développé de l'urticaire et la gamine dort contre la fenêtre, quand j'y ai passé mon doigt il est passé dans le montant... et ils paient 650€ par mois !"

Aux cours de français, se sont donc ajoutés des permanences administratives les mardi midi, depuis le mois de mars, pour tenter d'aider ces familles. Les bénévoles les accompagnent pour leurs demandes de titres de séjours, remplir les demandes d'aides, les dossiers juridiques, les permis de conduire… "Et puis, aujourd'hui, il faut faire des démarches sur Internet, renchérit Marie-Ange, elles aussi bénévole. Même pour le citoyen lambda, à partir d'un certain âge, la dématérialisation de tous les documents, c'est compliqué. C'est vraiment une fracture pour tout le monde."

"On a besoin de soutien"

L'ampleur de la situation touche les bénévoles qui se retrouvent parfois démunis. "C'est difficile, témoigne Marie-Christine. Franchement j'ai été très surprise. On fait ce que l’on peut mais on a besoin de soutien." Aujourd'hui, l'antenne de Boucau suit une vingtaine de familles, mais s'attend à en accueillir beaucoup d'autres, et pas que des immigrés. "Face à l'ampleur que prend la CSF , oui, on a besoin de bras, très clairement, parce qu'on a les dossiers administratifs qui explosent", reconnait Mathieu Horn. Et puis l'association voudrait également mettre en place une aide aux devoirs, une demande qui, là aussi, revient de façon régulière.