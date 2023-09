La confrérie des Royés va veiller ce dimanche sur son 1015° tour du Saint-Cordon à Valenciennes

Quentin Stamper royé "à la suite" (à l'essai) et Nicolas Wanecq royé devant Notre Dame du Saint-Cordon à l'église Saint Géry de Valenciennes

Nicolas Wanecq a fait ses premiers Saint Cordon depuis sa poussette d'enfant, et ce fervent catholique valenciennois n'a jamais cessé depuis jusqu'à intégrer la confrérie en 2007, un engagement fort pour lui

"c'est pour suivre un héritage historique magnifique, une foi populaire. Nous sommes là au service de Notre Dame pour l'emmener aux Valenciennois, au plus près d'eux pour qu'ils puissent la prier, la remercier, confier le secret de leur cœur. On a des personnes pour qui Notre Dame est un secours, c'est leur bouée de secours. Beaucoup l'attendent chaque année pour leur donner confiance, le courage de l'année qui vient"

Un Royé qui a connu un moment très fort en 2008, à l'occasion du millénaire du Saint Cordon, la vierge était partie à Lourdes "une émotion inoubliable, un grand moment de grâce".

A ses côtés sur les bancs de l'église Saint Géry qui abrite Notre Dame du Cordon, Quentin Stamper, très pratiquant depuis 2 ans, il a été repéré par un "confrère" lors des messes du dimanche. Depuis mai il est Royé "à la suite" c'est à dire à l'essai mais il est déjà convaincu de sa mission **"pour les gens, on voit que les gens ont besoin de Notre Dame, donc c'est un immense plaisir d'être au service de Notre Dame pour les pèlerins de Valenciennes" .

Quentin qui souhaite s'engager le plus longtemps possible avait été très touché lors de son premier tour l'année dernière "on voyait les gens qui étaient épanouis devant la vierge, de l'amour, de l'émerveillement, de la joie".

Des femmes Royées d'honneur

Une confrérie masculine mais qui s'ouvre depuis quelques années en intégrant des femmes Royées d'honneur, comme Annie Delhaye et Tina Azzaretto.

Pendant des années elles se sont occupé de la vierge pour la fleurir comme Annie ou confectionner ses manteaux pour Tina. En remerciement elles sont entrées dans la confrérie, une vraie famille assurent-elles.

Annie ne compte plus ses pèlerinages, avec à chaque fois beaucoup d'échanges et d'émotion, notamment auprès des malades ou sur la place des Platanes, où tout le quartier prépare l'arrivée de la vierge, "un moment fort" pour Annie qui continue à porter la vierge à chaque fois qu'elle le peut.

Tina Azzaretto (gauche) et Annie Delhaye royées d'honneur lors du Tour du Saint Cordon à Valenciennes - photo transmise par Annie Delhaye

Tina se souvient aussi avec émotion des pèlerins qui défilent sous le manteau doré de la vierge "la joie qu'ils ont de passer sous ce manteau, un moment extra, inimaginable. Il faut vraiment le voir, regarder leurs regards, leurs yeux, ils sortent de là , ils disent on a vu la vierge"

Des Royés qui participent aussi à la visitation de Notre Dame du Saint Cordon tous les ans dans un EHPAD et qui l'embellissent toute l'année comme Annie qui vient la fleurir toutes les semaines "pour rendre un culte plus beau à Notre Dame".

Un culte qui est depuis cette année reconnu au patrimoine culturel immatériel de France "ça vient consacrer une histoire vivante, un patrimoine vivant de la culture populaire" se réjouit Nicolas Wanecq, "cette reconnaissance nous permet vis à vis des autorités de l'état de dire que les moyens doivent être mis pour que ce tour ait lieu".

Une messe en plein air est organisée à 8h30 place du musée. le départ du grand tour est donné à midi devant l'école marie immaculée rue de Famars.

L'année dernière il avait réuni un millier de personnes, plus de 2500 pour le petit tour en ville.