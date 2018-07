Limoges, France

Des robes vertes et blanches qu'on connaît pour les ostensions limousines. Mais la confrérie Saint-Aurélien est aussi très liée... aux bouchers de la ville. Le président actuel, Pierre Lamige est aussi le gendre d'Etienne Cibot, de l'une des 6 familles de bouchers fondateurs. Des robes vertes et blanches qu'on connaît pour les ostensions limousines. Mais la confrérie Saint-Aurélien est aussi très liée... aux bouchers de la ville. Pierre Lamige en est le premier syndic. BOB A l'origine /// seuls les bouchers... appartenant aux six familles de la rue de la boucherie.... pouvait être intronisés. Depuis, la communauté s'est ouverte aux hommes extérieurs au métier puis aux femmes en 2008... et compte maintenant 65 membres. BOB La soixantaines de boucheries de la rue historique ne sont qu'un souvenir... La confrérie ne compte que 4 bouchers traditionnels actifs, comme Guy Salesse.

Guy Salesse dans sa boucherie rue des Arènes à Limoges. © Radio France - Solène de Larquier

Mais la portée symbolique reste importante pour lui. BOB La confrérie veille toujours sur la chapelle Saint-Aurélien et les cérémonies religieuses... Elle garde d'ailleurs les clés de la ville... et la mémoire de Limoges.

