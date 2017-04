À la conquête d'un nouveau titre de champion du monde d'endurance pour le Sert

VIDEO : Dominique Hébrard, le directeur technique du Sert revient sur les derniers préparatifs de l'équipe sarthoise pour les 24h motos.

À quelques jours du départ des 24h motos, Dominique Hébrard, le directeur technique du Sert est notre invité sur France Bleu Maine.

Toutes les conditions sont réunies pour continuer

L'équipe sarthoise du Sert (Suzuki Endurance Racing Team), a été fortement éprouvée ces dernières semaines, après le décès du pilote du Sert Antony Delhalle, après l'hospitalisation du patron emblématique du Sert Dominique Méliand, alors quand on reçoit Dominique Hébrard, le directeur technique et patron par intérim on lui demande comment va l'équipe à quelques jours des 24h motos :"et bien écouter, j'ai envie de vous dire que l'on est déjà dans la course, l'équipe est prête, c'est vrai que la situation est compliquée, après, on a fait le choix de continuer, on a la tête dans la course et on fait en sorte d'être le mieux préparer possible. Après le décès d'Antony, on a eu une discussion avec Jessie son épouse, et Suzuki France. Leur souhait était de continuer et on a tous pris la décision de poursuivre et de s'aligner sur les 24h du Mans.

Le nouveau pilote vient d'Australie

"Alexander Cudlin, c'est un pilote que nous avons déjà eu il y a trois ans", nous dit Dominique Hébrard, le directeur technique du Sert, "c'était l'un des meilleurs profils pilote pour nous, pour essayer de relever la tache et d'aller chercher le titre. Vu les circonstances, on l'a prévenu un peu sur le tard, il est arrivé avec un petit peu de fatigue aux essais pré-Mans mais ça s'est bien passé, il a roulé tranquillement. Le but était simplement qu'il prenne ses marques, il l'a bien fait. C'est un bon pilote, il est fiable, il vient d'Australie et il a moins de trente ans.

Le Bugatti est plus rapide

"Alors effectivement, nouvel asphalte cette année sur le Bugatti", poursuit Dominique Hébrard, le directeur technique du Sert, "on voit que l'on roule plus vite, un seconde et demie à deux secondes plus vite, la piste est différente, il y a plus d'adhérence et les pneus seront plus éprouvés. Rouler vite, il va falloir y aller, mais les pilotes sont très professionnels et savent ce qu'ils ont à faire. Et ils ont largement la caisse physique pour tenir ce rythme. Quelles que soit les conditions météo, on va essayer de prouver encore une fois pourquoi est-ce que l'on est champion du monde et c'est justement sur des phases difficiles que l'on peut tirer notre épingle du jeu.