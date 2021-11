La conquête spatiale s'invite à la Cité du design de Saint-Étienne

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est le thème de la nouvelle exposition de la Cité du design de Saint-Étienne. Baptisée "Homo spatius", elle débute ce mercredi et sera visible jusqu'au 30 janvier 2022.

De l'exploration sous-marine à l'exploration spatiale

Sur 800 m2, les visiteurs vont pouvoir découvrir l'influence du design sur la conquête spatiale... et inversement. Avant de voyager dans l'espace, on voyage dans le temps. Comme avec ce scaphandre autonome, conçu en 1864, installé à quelques mètres à peine d'une combinaison spatiale. "On voit la ressemblance entre les deux tenues", explique Sylvie Sauvignet, en charge de la programmation à la Cité du design. "Le scaphandre représente vraiment cet univers et ces espoirs portés dans la conquête sous-marine. Avec l'espace, c'est un peu la même chose."

Le premier scaphandre autonome a été inventé en 1864 (à gauche). © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pour cette expo, le Centre national d'études spatiales a aussi prêté des maquettes de satellites, de fusées Ariane et Soyouz, et surtout une reproduction de Rover, ces robots équipés de roues, en taille réelle. "Il ne faut pas oublier que 99% du temps, ce sont des objets et pas des hommes qu'on envoie dans l'espace, donc il fallait qu'ils soient présents dans l'exposition", rappelle Sylvie Sauvignet. "Aujourd'hui, ce sont ces objets qui nous ramènent des données et qui peut-être demain construiront de l'habitat sur Mars ou ailleurs."

Ce "Rover" est une reproduction de celui qui partira étudier les deux lunes de Mars en 2024. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les visiteurs pourront aussi découvrir des pièces iconiques du mobilier design, comme le canapé rouge aperçu dans le film "2001 l'Odyssée de l'espace" ou encore un fauteuil rond, blanc et noir qui fait penser à ceux de "Men in Black". La Cité du design n'en a pas fini avec l'espace, puisqu'elle accueillera en janvier une exposition des photos aériennes de Thomas Pesquet. Il se murmure que le spationaute pourrait même venir à Saint-Étienne pour l'occasion.

L'espace influence aussi les designers. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Homo spatius" est visible de 10 heures à 18 heures du mardi au dimanche. Plus d'informations au 04 77 33 33 32