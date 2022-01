La consommation au comptoir des bars interdite pour trois semaines

Parmi les restrictions qui entrent en application ce lundi 3 janvier, ne plus consommer debout au comptoir des cafés ou brasseries. Et ce pour une durée de trois semaines. Une mesure qui suscite pas mal d'incompréhension. Selon Eric Moutard, patron du bar restaurant le Biarritz à Auxerre et président de l'Union des Métiers de l'Hôtellerie-restauration dans l'Yonne, cela ne freinera pas l'épidémie. Il espère que le gouvernement soutiendra davantage la profession car dit-il, elle s'attend à souffrir dans les prochaines semaines.

"Là, c'est une mesurette pour ne pas nous faire fermer et éviter de nous donner des aides comme lors des confinements précédents. 70% des petites entreprises vont fermer craint Eric Moutard. Et puis avec le Prêt Garanti par L'Etat nous avons des dettes sur le dos et maintenant il va falloir rembourser et cela va être encore plus difficile avec des clients en moins" conclu le cafetier.

Du coté des consommateurs aussi la mesure passe mal. A Auxerre, boire son café debout au comptoir est un plaisir dont il va devoir se passer et il ne comprend pas. "Je ne vois pas ce que cela va changer. Je travaille assis, vient en voiture donc prendre mon café debout est un plaisir, cela me permet de me dégourdir les jambes et le prendre assis ne sera pas aussi agréable pour moi".