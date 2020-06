La consommation d'alcool interdite dans une partie de Conches-en-Ouche pendant quatre mois

À partir de ce lundi 1er juin et jusqu'au 30 septembre, de 12h à minuit, "la consommation d'alcool sera interdite sur les lieux publics suivants : jardin public (Jean de la Varende), la mare, sur les espaces verts autour des immeubles, aux abords du collège et du complexe sportif, de la gare et à l'arboretum" indique la mairie de Conches-en-Ouche sur sa page Facebook."Compte-tenu des comportements constatés, de l’alcoolisation excessive génératrice de graves problèmes, de l’arrivée de l’été et des désordres potentiels qui sont liés, il m’est apparu important de réglementer la consommation d’alcool dans certains lieux" justifie le maire Jérôme Pasco.

L'arboretum, qui accueille chaque année la fête de la pomme (ici l'édition 2019), fait partie des lieux visés par l'arrêté municipal © Radio France - Laurent Philippot

Une mesure de tranquillité et de santé publiques

"Cette décision a été prise en concertation avec la gendarmerie et la police municipale" explique Jérôme Pasco, "c’est une mesure de tranquillité publique, mais aussi de santé publique". Une décision saluée par les habitants de la commune à en croire les réactions des internautes.