La consommation d'alcool sur la voie publique interdite à Toulouse

Conformément à ce qui avait été annoncé par le premier ministre Jean Castex, la préfecture de Haute-Garonne interdit la consommation d'alcool sur la voie publique, dans les parcs et les jardins, à compter de ce dimanche 4 avril. L'interdiction court jusqu'au dimanche 2 mai inclus.

Il est désormais interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique, ou dans les parcs et jardins de Toulouse, entre 12h et 6h. La préfecture de Haute-Garonne a pris un arrêté en ce sens, conformément à ce qu'annonçait le premier ministre Jean Castex jeudi dernier. Cette interdiction entre en vigueur ce dimanche 4 avril, et vaut jusqu'au dimanche 2 mai inclus. La vente à emporter de boissons alcoolisées est par ailleurs interdite sur la voie publique dans tout le département.

Un arrêté interdisant la consommation d'alcool a également été pris dans le Lot dès vendredi. Le préfet interdit par ailleurs aussi tous les rassemblements festifs à caractère musical, même de quelques personnes, dans le département jusqu'au lundi 26 avril.