La consommation d'eau du robinet déconseillée pour les femmes enceintes à Berck

Berck-sur-mer

Il est actuellement déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux nourrissons de consommer l'eau du robinet à Berck-sur-Mer ainsi qu'à Airon-saint-Vaast, Airon-Notre-Dame, Rang-du-Fliers et une partie de Verton. En cause : un taux de nitrate légèrement au dessus du seuil autorisé : 56 mg/l relevés le lundi 2 septembre contre les 50 mg/l autorisés. La consommation d'eau est déconseillée pour les femmes enceintes mais pas interdite ! Il s'agit bien "d'une mesure de précaution", insiste Bruno Cousein, le maire de Berck, "et non pas d'une interdiction. Et aucun problème pour le reste de la population, on peut boire l'eau sans problème !"

Les variations de taux de nitrate dans l'eau s'expliquent le plus souvent par des phénomènes climatiques, des pluies ou au contraire les sécheresses qu'on a connues cet été. Il n'y a pas de traitement à appliquer. Les taux de nitrate devraient revenir en dessous des seuils autorisés dans les prochains jours.