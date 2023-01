La consommation d'électricité a diminué de 8,5% la semaine entre Noël et le Nouvel An

2022 s'est terminée dans la sobriété. RTE, le gestionnaire du transport d'électricité en France, a dévoilé ce mardi soir les chiffres de notre consommation d'électricité pour la dernière semaine du mois de décembre. Elle est de nouveau en baisse, de 8,5%, par rapport à la moyenne enregistré à la même période sur la période 2014-2019.

Les Français ont donc fait attention, même entre Noël et le Nouvel An. Cette baisse est d'autant plus remarquable que RTE a corrigé l'effet météo, afin qu'il ne fausse pas les données. En effet, le thermomètre affichait, en moyenne, plus de 9 degrés de plus que d'habitude le 31 décembre.

La baisse se confirme à la fois dans l'industrie (-12%), dans le tertiaire et chez les particuliers (-6%). La tendance est stable depuis le 1er septembre et rassure sur d'éventuelles tensions. Aucune alerte n'est envisagée ces prochains jours.