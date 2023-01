La consommation de boissons sucrées pourrait favoriser la calvitie selon une étude scientifique

Phénomène qui apparaît principalement chez les hommes, souvent source de complexes et de moqueries, la calvitie est due la plupart du temps à une hérédité, au stress, à la prise de certains médicaments ou à une mauvaise hygiène de vie. Mais la chute précoce de cheveux pourrait aussi être liée à une consommation excessive de boissons sucrées. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'Université de Tsinghua à Pékin (Chine), et publiée dans la revue scientifique " Nutrients " au début du mois.

Les hommes sont de plus en plus nombreux à perdre leurs cheveux, et cela se produit de plus en plus tôt selon les chercheurs. Ils ont donc décidé de s'intéresser à ce sujet, devenu un "problème de santé global". Une enquête a été menée entre janvier et avril 2022, auprès de 1.028 hommes chinois, âgés de 18 à 45 ans. Ils ont répondu à des questions sur leurs habitudes de consommation, et l'existence ou non de problèmes capillaires (front, tempes ou haut du crâne qui se dégarnit).

Un lien entre le sucre et la perte de cheveux précoce

Une fois les résultats obtenus, les chercheurs ont écarté les personnes ayant une maladie du cuir chevelu ou un cancer, ils ont également écarté certains facteurs psychologiques, socio-démographiques ou liés au mode de vie des participants. Au final, ils ont découvert qu'une "consommation importante de boissons sucrées est associée à un facteur de risque accru de calvitie précoce."

Parmi les pistes évoquées par les chercheurs pour expliquer ce lien de cause à effet : "un apport excessif en sucre s'accompagne souvent d'un apport excessif en lipides, et un régime riche en graisses est également considéré comme étant lié à la perte de cheveux précoce", peut-on lire. Des études animales ont d'ailleurs montré qu'un régime riche en graisses peut induire une perte de poils chez la souris.

Ne pas faire de généralités

Les scientifiques chinois restent tout de même prudents quant aux résultats de cette étude. Ils précisent que cela concerne les hommes qui consomment des sodas, jus de fruits et thés glacés plusieurs fois par semaine. "Des études supplémentaires sont cependant nécessaires" pour confirmer les résultats de cette enquête. Mais souligner que la consommation de boissons sucrées pourrait avoir un effet potentiellement négatif sur l'apparence "pourrait attirer l'attention de la population jeune et favoriser une réduction de la consommation de boissons sucrées", estiment les scientifiques.