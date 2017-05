La consommation de cannabis bientôt punie par une simple contravention

La promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui vise à punir la consommation de cannabis par une amende plutôt que d'un passage devant le tribunal, sera mise en place "dans les 3-4 mois". C'est ce qu'a annoncé Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, mercredi.

Les contraventions destinées à sanctionner l'usage de drogue, et notamment de cannabis, entreront en vigueur "dans les 3-4 mois", a annoncé ce mercredi le ministre de l'Intérieur à BFMTV. Une mesure promise par Emmanuel Macron durant sa campagne, censée éviter une éventuelle peine de prison et un passage devant un tribunal.

L'UNSA Police applaudit

Dans la soirée, un syndicat de policiers, l'UNSA, s'est félicité de cette annonce. "Monsieur le ministre, en faisant l'application de cette revendication syndicale de longue date, répond à une demande forte de simplification et d'allègement du travail, sans sacrifier à l'efficacité", a estimé Philippe Capon, secrétaire général de l'UNSA Police, dans un communiqué. Favorable à "une simplification des procédures pénales", le syndicat estime que "les procédures habituelles concernant les usagers (de drogue) se révélaient jusqu'à présent trop lourdes au vu des sanctions pénales, et trop chronophages pour les services de police" et n'avaient de plus "jamais démontré la moindre efficacité en matière de lutte contre les trafics".

La loi de 1970 qui pénalise l'usage et le trafic de cannabis prévoit une peine d'un an de prison maximum et 3.750 euros d'amende. Dans la pratique, si l'emprisonnement pour usage est exceptionnel, les amendes perdurent.