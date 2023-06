La consommation des palourdes et des moules de l'étang de Thau est de nouveau autorisée

Il est de nouveau possible de pêcher et de consommer les moules et les palourdes de l'étang de Thau. Après trois semaines, le préfet de l'Hérault vient de lever l'interdiction ce jeudi 1er juin. Les derniers résultats d’analyses ont permis de constater qu'elles ne sont plus contaminées.

Les résultats des prélèvements effectués le 9 mai dernier montraient une contamination des moules en toxines lipophiles supérieure au seuil réglementaire. La carte actualisée des interdictions sanitaires de récolte de coquillages se trouve sur le site internet de l’OIEAU : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/statuts ou sur l’application qualitéCoq.

Les huîtres pas concernées

Les huîtres et les escargots n’étaient pas concernés par ces restrictions. La dernière fois qu'il a été interdit de consommer des huîtres , c'était du 30 décembre 2022 au 19 janvier 2023. Elles avaient été contaminées par un norovirus.