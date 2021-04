La convention citoyenne de Carpentras se met en place

35 citoyennes et citoyens de Carpentras (Vaucluse) ont été réunis pour la première fois en convention à la maire. Ils géreront les projets participatifs, amenderont les délibérations du conseil municipal et proposeront des idées aux élus. Le maire avait promis ce big bang démocratique.

Les 35 citoyennes et citoyens de la convention citoyenne se sont réunis pour la première fois mercredi dans la salle du conseil municipal. Ils pourront modifier ou supprimer des délibérations du conseil municipal : 380 voix sur une pétition permettront de proposer l'amendement aux élus. Aucune autre ville de France ne propose cette possibilité. Ces citoyens de 18 à 94 ans choisiront aussi les projets participatifs de la ville pour 700.000 euros par an.

Des citoyennes et citoyens pour améliorer la vie à Carpentras

"C'est une super idée" : à 69 ans, Marie Josée est ravie d'avoir été tirée au sort : "c'est une très bonne idée pour savoir ce qui se passe derrière les murs de la mairie". La plus jeune citoyenne de cette convention, Océane 18 ans, a pour ambition "d'améliorer la vie des citoyens de Carpentras".

Les 35 citoyennes et citoyens choisiront les projets participatifs pour 700.000 euros chaque année. Ils pourront aussi soumettre des amendements au conseil municipal, mobiliser d'autres citoyens pour organiser un référendum ou tout simplement comme le suggère le maire "l'empêcher de faire des bêtises". Philippe 47 ans, ne se voit pas là pour stopper "les bêtises du maire mais plutôt pour impulser des choses. Tout dépendra du groupe de citoyens".

Arrêter de râler et vivre les décisions municipales

A 53 ans, Cathy Richard compte sur l'énergie collective. Cette habitante de Carpentras confie que "pour l'instant, je râle. Je consomme la ville mais je ne participe pas. Je n'ai aucune idée de ce qui sera proposé. C'est aussi une des raisons pour laquelle je participe : savoir ce qui se dit et se fait à la mairie, comprendre pourquoi tel projet passe et pas tel autre".

Participer à tout âge à la vie collective

Le doyen de cette convention citoyenne a 94 ans. Jacques Leclerc espère rajeunir le fonctionnement de la démocratie municipale : "je ne fais pas de politique et je ne veux pas en faire. Mais je veux participer à la vie collective". L'ancien militaire a déjà ses thèmes de réflexion : "sécurité, propreté de la ville, budget. J'aurai des arguments et les mettrai en avant. La plupart des gens votent au moment des élections et après c'est 'votez pour moi et foutez moi la paix'. C'est pas mon style et je ne veux pas que ce soit le style" de cette convention

Le maire demande aux citoyens d'avoir des idées

Le maire de Carpentras Serge Andrieu veut rassurer ces citoyens, pas toujours à l'aise dans la grande salle de la mairie : "ils sont impressionnés et inquiets de ne pas y arriver alors qu'il suffit d'avoir des idées. On ne leur demande que ca. Ce qu'on voulait c'est que les gens viennent et y croient. Les gens ne veulent plus rester passifs et attendre. Tant mieux".

Première réunion de travail, le 29 avril pour lancer la consultation sur les projets participatifs à Carpentras.

Les 35 citoyennes et citoyens de la convention citoyenne de Carpentras (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert