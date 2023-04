La convention citoyenne sur la fin de vie présente ses conclusions ce dimanche

Lancée début décembre à l'initiative du président de la République, la convention citoyenne sur la fin de vie se prononce ce dimanche sur une question : "le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?" Au terme de trois mois de débats, les 184 citoyens et citoyennes qui composent cette convention vont délivrer un avis sur une éventuelle évolution de la loi Claeys-Léonetti de 2016. Ce texte permet aux soignants de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort, dont le cas est désespéré et les souffrances intolérables. Mais il ne va pas jusqu'à autoriser une "aide active à mourir", c'est-à-dire une assistance au suicide ou un acte d'euthanasie.

Ces deux termes d'"euthanasie" et de "suicide assisté" ne sont pas explicitement mentionnés, mais ils sont au cœur des réflexions de cette convention organisée à l'appel du gouvernement par le Conseil économique, social et environnemental (Cese). C'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a voulu l'organiser, il envisage depuis longtemps de modifier la loi actuelle alors que le Comité d'éthique (CCNE), un organisme consultatif, a ouvert la voie à un changement de loi en jugeant possible de légaliser une aide active à mourir, mais à de nombreuses conditions.

200 citoyens tirés au sort, intenses week-ends de débats

Près de 200 citoyens et citoyennes ont été tirés au sort parmi des volontaires âgés de 18 à 87 ans pour mettre en place cette convention, ils ont participé à plusieurs week-ends d'intenses débats, après avoir écouté des intervenants de tous bords : religieux, soignants, associations... Les conclusions de la convention ne font guère de doute puisque les citoyens se sont majoritairement exprimés, par vote, pour légaliser une aide active à mourir , certes en dernier recours. Les modalités en restent toutefois à définir. Euthanasie ? Suicide assisté ? Une articulation entre les deux ? Certains sujets, particulièrement sensibles, sont encore débattus, comme l'ouverture aux enfants.

Quelle suite pour les travaux ?

La position de la convention citoyenne ne devrait pas surprendre, mais les interrogations portent sur le sort de ces travaux. Les conclusions de la précédente convention pour le climat n'avaient pas été suivies par des décisions de l'exécutif, au grand dam de ses membres. Le gouvernement a d'ailleurs déjà prévenu qu'il ne reprendrait pas les propositions de la convention telles quelles et au final, c'est Emmanuel Macron qui décidera. La position du président reste une inconnue, tant il a pris soin ces derniers mois de ne rien dire de ses intentions.

Le président de la République recevra d'ailleurs lundi les membres de la convention citoyenne pour "tracer la suite" du processus, a indiqué l'Élysée à l'AFP. "Le président leur dira quelle suite il entend réserver à leurs travaux majeurs", a précisé l'Élysée tout en rappelant que "la réflexion de ces quelque 200 Français tirés au sort s'inscrivait "dans un cadre de consultations plus larges". Plusieurs ministres et interlocuteurs récents d'Emmanuel Macron ont prévenu qu'il considérait ces travaux comme une étape importante de sa réflexion, mais qu'il entendait laisser le débat se poursuivre encore.