La coordination rurale en Creuse réclame de la viande locale dans les cantines plutôt qu'un menu végétarien

Aubusson, France

Les cantines scolaires proposent désormais un menu végétarien aux enfants, une fois par semaine. Pour la coordination rurale en Creuse, c'est tout simplement inacceptable ! Son président, Florian Tournade était ce vendredi l'invité de France Bleu Creuse. Retrouver son interview ici.

Un menu végétarien une fois par semaine non merci ! Les éleveurs creusois sont très remontés contre cette disposition inscrite dans la loi Egalim. "C'est agaçant, explique Florian Tournade, le président de la coordination rurale en Creuse. Une fois par semaine ça veut dire dans nos écoles, un repas sur quatre sans viande." Pour le syndicat, c'est une nouvelle attaque, une nouvelle agression vis à vis des producteurs. "On a le sentiment qu'on veut conduire nos enfants vers moins de viande alors qu'on ferait mieux de leur faire manger notre viande locale".

Donnons de la viande française à nos enfants - Florian Tournade

Si on mange déjà de la limousine dans quelques écoles creusoises, ce n'est pas le cas dans la plupart des collèges et lycées du département. "Certes, la viande étrangère est moins chère, précise Florain Tournade, mais elle de moins bonne qualité. L'agriculture française, c'est l'agriculture la plus saine au monde. On tape sur les éleveurs, on est toujours obligé de se justifier, pourtant tout est clair dans nos pratiques, tous les traitements administrés à nos animaux sont déclarés. Et pour faire la preuve de l'excellente qualité de la viande limousine, la coordination rurale propose aux professeurs, parents d’élèves et collégiens et lycéens d'Aubusson, de venir y gouter ce vendredi midi.