La coquille St Jacques pêchée en Manche Est sera encore belle cette année !

C'est l'or blanc de Normandie ! La pêche à la coquille St Jacques ouvre au large ce dimanche 1er octobre à minuit. Deux semaines de pêche au large avant l'ouverture de la zone entre les 12 et 20 miles. Après une saison passée exceptionnelle, autant en qualité qu'en quantité de coquilles st Jacques, cette ouverture s'annonce prometteuse.

ⓘ Publicité

Une saison de pêche encore "très très bonne"

La saison dernière avait été celle de tous les records avec 43 000 tonnes de coquilles pêchées en France dont 30 000 en Manche Est. Du jamais vu ! Cette année les ambitions devront être revues ..un peu … à la baisse selon les analyses d'Eric Fouchet, responsable du laboratoire de ressources halieutiques à la station Ifremer de Port en Bessin. Mais "on reste encore dans une situation qui sera très très bonne" avec une deuxième année exceptionnelle en terme de quantité de coquilles.

Les actions de préservation de la Baie de Seine payantes

Une profusion de coquilles qui s'explique par les mesures de préservation mises en place en Baie de Seine explique Ifremer. Le fait qu'il y ait "des mesures de régulation des pêche extrêmement fortes et contraignantes sur la baie de Seine permet d'améliorer les populations et la quantité de coquilles Saint-Jacques". "Qui dit plus d'individus dit plus de larves et même si les conditions sont moins bonnes il y aura quand même plus de nouvelles coquilles qui vont être moins pêchées parce qu'il y a des zones de jachère saines et qui vont donc pouvoir se reproduire pour les saisons suivantes" : c'est le cercle vertueux se réjouit Eric Foucher.