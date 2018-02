Corrèze

Dans le cadre du plan d’action national sur le loup, le préfet de la Corrèze a installé une cellule de veille dans le département. Depuis le début d’année 2017, un certain nombre de signalements ont été faits, mais aucun indice prélevé n’a pu confirmer la présence du loup sur le territoire corrézien.

Un réseau d'observateurs

Avec cette cellule c'est l'ensemble des acteurs concernés par le sujet qui seront mobilisés afin d’anticiper une éventuelle détection de l’animal en Corrèze. Composée de représentants des services de l’État, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, des associations de protection de la nature, des représentants des chasseurs et des lieutenants de louveterie, la cellule de veille a pour missions principales le suivi de la présence du loup, les relevés d’indices, l'expertise des témoignages, la création éventuelle d’un réseau d’observateurs, l’échange d’informations et l'information du public. En cas d’observation de loup ou d’indices de sa présence on doit contacter rapidement un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) du département au 05 55 26 48 15.