Les six dernières communes corréziennes qui n'avaient toujours pas de couverture en téléphonie mobile seront raccordées dans quelques mois. Et le département espère même la fin totale des zones blanches grâce à la convention que l’État vient de signer avec les opérateurs.

En 2016 les six dernières communes du département qui n'avaient toujours pas de bonne couverture téléphonique en Corrèze, Branceilles, Veix, Bellechassagne, Espagnac, Chavanac et Millevaches, avaient été retenues dans le plan de l'état dit "Zones Blanches Centre-Bourg". L'an dernier la maîtrise d'ouvrage de ce plan qui tardait à avancer a été reprise par le Conseil Départemental. Et aujourd'hui tous les pylônes nécessaires sont installés, les opérateurs ont été désignés pour chaque commune. La mise en route des réseaux est une question de quelques mois.

Aucun coût pour le contribuable

"Le site va être livré sans tarder par le Conseil départemental" explique Sylvie Degéry, maire de Veix. "Après cette date SFR aura six mois pour équiper le site". Au plus tard donc Veix devrait avoir le réseau vers le milieu de l'année. Et ce sera le cas, à quelques semaines près, des cinq autres communes. Une bonne nouvelle pour les habitants qui attendent la ligne depuis deux ans. D'autant que cela ne coûte rien au département. Les subventions de L’État, 100 000 ou 130 000 euros selon la situation des communes, couvrent le prix des pylônes.

La fin totale des zones blanches ?

La Corrèze a donc devancé en fait la convention signée par l’État et les opérateurs. "Tant mieux" se dit Hélène Rome, conseillère départementale chargée du numérique qui se félicite que toutes les communes corréziennes aient une bonne couverture sans attendre le délai prévu dans cette convention les Corréziens, soit 2020. Mais cette convention permet toutefois de rêver à la fin prochaine de toutes les zones blanches en Corrèze. Quant au réseau internet à haut débit les Corréziens n'attendront pas aussi longtemps que pour le téléphone. Le département a annoncé le fibrage de tout le territoire pour 2021.