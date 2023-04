La corrida appelée à comparaitre devant la cour d'assises à Nîmes

C'est en réaction à la proposition de loi du député LFI Aymeric Caron visant à faire interdire la corrida, que la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard a eu l'idée de ce procès théâtralisé. "En 2022, on défendait la corrida, aujourd'hui, nous voulons que notre culture régionale, nos spécificités, notre patrimoine puissent continuer à se développer et à s'élargir autour du taureau et des tauromachies explique Roland Cecchi-Ténérini, le président de la coordination. Dans le box des accusés, le torero Julien Lescaret, l'éleveur Benjamin Cuillé et l'organisateur de courses, Pierre-Henry Caillet, jugés après une plainte du président d'une association demandant l'abolition de la corrida. Son nom François de Saint Hubert, clin d'œil à Saint François d'Assise, patron des animaux et à Saint-Hubert, le patron des chasseurs. Si ces trois co-accusés auront le choix de leurs arguments pour se défendre, les textes de l'avocat général et de celui de la partie civile (tous deux interprétés par des comédiens professionnels) ont eux été rédigés par Emmanuel Durand, avocat honoraire et ancien novillero. "C'est un exercice qui a été passionnant parce qu'on voulait retranscrire la parole vraie des anti-corrida. On voulait que ce ne soit ni une parodie, ni une caricature. Je me suis donc très documenté en plongeant dans les textes de philosophes comme Jacques Derrida ou Corine Peluchon qui ont une philosophie animaliste anti-corrida et sur les éléments de communication des anti-corrida pour avoir à la fois, la pensée de fond, philosophique de leur position et leurs éléments de langage qui sont souvent plus dogmatiques. Positions que j'ai confronté à celles des pro-corrida."

De vrais témoins

Benjamin Cuillé, éleveur de taureaux à Générac a tout de suite dit oui pour participer à ce procès. "Ca fait quand même maintenant plus de cent ans que la corrida est attaquée avec les mêmes arguments. La jurisprudence est constante dans le maintien de notre culture. Par contre, à chaque fois qu'un procès est intenté par les associations anti-corrida, le public n'y va pas. C'est donc intéressant de retourner la chose pour qu'on sache pourquoi et moralement et juridiquement, la corrida est légale en France." Pour apporter leur expertise, un vétérinaire taurin et un pédopsychiatre seront également appelés à la barre. Au jury ensuite de rendre son verdict. Il sera composé de pro et d'anti corrida. "On peut supposer que la corrida ne sortira pas trop malmenée des débats" sourit Emmanuel Durand. "Il y a quand même peu de chance que je sorte du tribunal avec les menottes" renchérit Benjamin Cuillé. Les afficionados en tout cas le constatent. Depuis la proposition de loi d'Aymeric Caron, ils affichent leur passion sans complexe. Pour la féria de Nîmes, le nombre d'abonnements vendus aurait augmenté de 25%.