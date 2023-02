La corrida espagnole revient dans les arènes de Pérols après vingt ans d'absence

Le maire de Pérols (Hérault) a annoncé ce mardi 14 février 2023 qu’il y aura une Novillada, une corrida opposant de jeunes taureaux à de jeunes toreros avec mise à mort, le 15 juillet 2023 pendant la Féria des Étangs. Sur la proposition du club taurin de Pérols, la mairie a voulu renouer avec la tauromachie espagnole.

Ce n’était plus arrivé depuis vingt ans, et l'annonce se fait trois jours après la grande manifestation à Montpellier pour la défense des traditions taurines . "Les évènements se percutent", mais le projet est né bien avant, assure Jean-Pierre Rico, le maire de Pérols. "Il y a une volonté de certains politiques qui ne sortent jamais de leurs villes de vouloir niveler la France", estime Jean-Pierre Rico.

"Nous, dans le sud de la France, on a cette diversité culturelle, on aime le taureau", affirme l'édile. "On est dans l'esprit de la préservation des traditions, ce n'est pas un esprit combattant. On pense aux futures générations. À Pérols, les enfants ne jouent pas aux billes dans la cour de récréation, mais au taureau et au torero. On est dans cette continuité de transmission de nos traditions."

"Tenir à distance" les opposants à la corrida

"Il y aura le dispositif de sécurité habituel", précise le maire de Pérols. "On pense même qu'on n'aura pas assez de billets à vendre pour tout le monde, donc il faudra canaliser ceux qui souhaitent participer à la manifestation", ajoute-t-il. Les arènes de Pérols, construites dans les années 1960, peuvent accueillir 1.700 spectateurs. "On a déjà pris un certain nombre de mesures pour que la commune de Pérols soit protégée, et ceux qui souhaitent venir pour perturber la manifestation seront tenus à distance."