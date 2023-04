Matthieu Vangelisti, auteur d'un livre pour enfants : "La Corrida mérite d’être expliquée aux enfants"

Il risque bien d’être un nouveau sujet de dispute, entre pros et antis. Un livre proposant d’initier les enfants à la Corrida va être présenté, ce jeudi soir, à Nîmes. Il s’agit du Tome II de la série Découvre la tauromachie, imaginée par Happycionado, un groupe de passionnés.

Au fil d’une quarantaine de pages, l’ouvrage propose d’introduire les jeunes lecteurs à cette tradition, et ce, à travers des jeux, des dessins et des coloriages. "Il s’adresse aux enfants de 3 à 14 ans, explique Matthieu Vangelisti, le fondateur d’Happycionado. L’idée, poursuit-il, c’est de faire de la pédagogie autour d’un art qui mérite d’être expliqué".

"La Corrida, c’est l’art de la vérité, donc on ne ment pas"

Dans ce livre, les références directes à la mise à mort du toro ne sont pas nombreuses, mais l’auteur aborde tout de même le sujet, sans détours. "La Corrida, c’est l’art de la vérité, donc, on ne ment pas. On ne dit pas aux enfants que le toro monte au ciel. C’est ce que je fais lorsque j’emmène mon fils aux arènes, et il le comprend très bien, malgré son jeune âge", ajoute encore Mathieu Vangelisti.

"J’ai la preuve que lorsqu’on explique bien la Corrida, avec du tact, les enfants sont à même de la comprendre", Matthieu Vangelisti, fondateur d'Happycionado

Matthieu Vangelisti se défend, d’ailleurs, de vouloir inciter les enfants à aller aux Corridas. C’est l’une des principales critiques que l’Alliance Anticorrida lui adresse, sur France Bleu Gard Lozère, par la voix de sa présidente, Claire Starozinski. Mais l’auteur du livre s’en défend. "Que les enfants aillent aux Corrida, ça ne me dérange pas du tout, à condition qu’ils soient accompagnés par des proches capables de leur parler et de leur expliquer la Corrida."

Un livre à dimension caritative

Le Tome II de Découvre la tauromachie en t’amusant sera vendu 10 euros. Une partie du prix de vente sera reversé aux hôpitaux nîmois pour venir en aide aux enfants touchés par le cancer. Le livre va être présenté, ce jeudi, à 18h30, aux Enfants Denîm. Il est parrainé par le matador nîmois El Rafi qui sera notamment présent.