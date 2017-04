Une majorité d'habitants contre la corrida avec mise à mort dans les départements taurins

Selon un sondage Ifop rendu public ce vendredi par l'Alliance anticorrida, trois quarts des personnes sondées dans les départements où ont lieu des corridas, avec mise à mort, sont contre. Une enquête menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes.

Trois quarts des habitants des 10 départements français où les corridas sont organisées, sont opposés à la tauromachie avec mise à mort. Les département sondés sont le Gard, l'Aude, les Bouches du Rhônes, la Gironde, le Gers, l'Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Un sondage Ifop, rendu public par l'Alliance anticorrida. Sa présidente, Nicole Starozinski est convaincue que "cette étude balaie la légende de la corrida" dans les endroits où on la pratique.

Dans ce sondage, 73 % des personnes sont opposées aux aides publiques données aux écoles de tauromachie et aux organisateurs de corridas. Parmi les sondés, ce sont surtout les femmes et les plus jeunes qui sont très sensibles et opposés à la question de la corrida avec mise à mort.

Une étude qui ravie l'Alliance anticorrida, Pour Nicole Starozinski, ces chiffres vont montrer "aux élus, qu'il faut désormais donner de l'argent public à d'autres événements, pour promouvoir la véritable culture".

Un attachement à la corrida qui existe toujours pour Alain Viard, responsable de l'observatoire des cultures taurines. Selon lui, les accusations de Nicole Starozinski sur les subventions publique sont des "mensonges des anti-taurins". Pour Alain Viard, "La corrida ne bénéficie pas de subventions de l'Etat et génère même des bénéfices. Il chasse d'un revers de main le sondage, car pour lui, les questions étaient très dirigées et contre la corrida.

