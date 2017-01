La Corse en quête d’une coupe de France des … boulangers

La Corse participera du 21 au 23 janvier, à Lyon, à la coupe de France des boulangers. La triplette insulaire affiche de sérieuses ambitions. Elle s’est d’ailleurs attachée les services d’un champion du monde pour se donner les meilleures chances de réussite.

C’est une date inscrite sur les agendas de nombreux artisans, une compétition qui revient tous les deux ans et qui nécessite un entrainement intensif. La coupe de France de la boulangerie rassemble, pendant trois jours, les meilleurs boulangers français. Douze équipes se retrouveront cette année à Lyon pour trois jours d’un concours national renommé et pris très au sérieux par les professionnels. L’objectif premier de cette compétition est de faire valoir la diversité des patrimoines et de mettre en avant le savoir-faire des boulangers, en privilégiant l’excellence et le goût.

Parmi les prétendants au titre figure la Corse qui représentera, aussi, cette année la région PACA. Les participants devront donner le meilleur dans trois programmes que l’on pourrait qualifier de « programme imposé », « programme libre » et « programme d’improvisation ».

La chose est donc très sérieuse même si, pour le coup, l’idée d’une participation insulaire est née au coin d’une table, raconte Fabien Besseas : « j’ai rencontré Marc Ventura dans un stage au centre de formation des apprentis de Furiani. Et on s’est lancé le défi, un jour, au restaurant, et nous voilà, huit mois après en coupe de France ». Fabien Besseas se satisfait de cette participation, un défi personnel. Mais un défi qui se paie au prix fort. Car il faut depuis des mois conjuguer entrainement, travail quotidien et famille.

Ambitieuse, l’équipe Corse s’est attachée les services de Christophe Debersee, champion du monde des boulangers en 2008. Un garçon d’expérience qui accompagne le trio notamment dans sa préparation à cette épreuve. « Cette une épreuve sportive. Il est important de boire, de se reposer, d’être sain ». Une préparation de professionnel en somme. Mais pas seulement. « Il y a un travail important de recherche parce qu’on ne veut pas copier des choses qui ont déjà été faites. Il faut aussi exceller dans les domaines basics que sont la baguette, la brioche, le croissant, des choses qui ont encore un bel avenir » conclut Christophe Debersee.

Un concours qui est un véritable challenge pour Marc Ventura qui souhaite mettre en avant le métier qu’il pratique depuis des années, un vrai métier qui offre bien des possibilités à la jeunesse insulaire.

Cette compétition pourrait porter l’équipe fraichement constituée à une sélection en équipe de France pour une éventuelle finale de coupe d’Europe dans les tous prochains mois. Le challenge serait merveilleux. Mais chaque chose en son temps.