La Corse encore loin de l’égalité salariale entre hommes et femmes

Si l’égalité entre hommes et femmes s’est imposée comme un des sujets de société majeurs en France ces dernières années, les avancées se font encore attendre dans de nombreux domaines. C’est le cas par exemple, pour la question sensible de l’égalité salariale entre hommes et femmes, un problème d’ampleur nationale. Et pour cause, aujourd’hui en France, une femme gagne en moyenne 16.5% de moins qu’un homme selon l’INSEE. Une tendance qui va même en augmentant, puisque la différence était de 15.5% en 2020.

Même si des dispositifs ont été mis en place sous la présidence d’Emmanuel Macron, comme la création d’un ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes, le problème demeure. Il est également bien présent en Corse.

Toujours selon l’INSEE, 80% des emplois en temps partiel sont occupés par des femmes. Un constat que dresse également Marie-Josée Salvatori, secrétaire régionale de la CFDT en Corse : « Il y a un phénomène accentué sur les salaires des femmes, à qui l’on _propose souvent des métiers de deuxième ligne avec des conditions de travail qui ne sont pas des meilleures_. Deux secteurs sont particulièrement concernés, l’aide à la personne et la grande distribution. »

« Les femmes n’ont pas besoin d’égalité, elles ont besoin d’équité ! » explique pour sa part Brigitte Artily, présidente de « Corsican Business Woman », une association qui regroupe des femmes corses entrepreneuses. « L’égalité c’est un terme juridique, pour avoir des postes, avec l’égalité en politique par exemple. Selon moi, l’équité c’est savoir cultiver sa différence. Ce que nous voulons, ce n’est pas ressembler aux hommes, c’est avoir des droits fondamentaux par rapport à notre différence. L’équité de traitement entre les femmes et les hommes doit se faire en fonction des besoins respectifs de chacun.»