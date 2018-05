La ministre des Sports a assisté cet après-midi à la cérémonie organisée au stade Armand Cesari, à la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani, 19 morts et plus de 2300 blessés le 5 mai 1992.

Bastia, France

Un ci scurderemu mai

La ministre des Sports Laura Flessel était au stade Armand Cesari ce samedi pour assister à la cérémonie à la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani le 5 mai 1992 qui avait fait 19 morts et plus de 2300 blessés. La ministre n'a pas fait d'annonce particulière, relative notamment aux revendications du collectif visant à interdire tout match le 5 mai.

Je suis venu me recueillir et rendre hommage aux victimes" - Laura Flessel

"Je suis venu me recueillir et rendre hommage aux victimes," a simplement déclaré Laura Flessel. Ce matin, lors d'un passage au Cosec Pepito-Ferreti, puis au stade d'Erbajolu, elle a également rencontré les élus et acteurs de terrain dans le cadre du plan initié par son prédécesseur Thierry Braillard visant à améliorer les équipements sportifs en Outre Mer et Corse

Dans la foulée, elle a clôturé la rencontre organisée dans les locaux d'ancien conseil départemental de Haute Corse, consacrée aux tragédies dans le football, en présence des associations de victimes des drames du Heysel et du Torino.

L'espoir de voir la date du 5 mai "sacralisée"

Josepha Giudicelli, présidente du Collectif des victimes de la catastrophe de Furiani, organisatrice de l'événement, dresse le bilan de cette manifestation qui sera reconduite avec l'espoir de voir aboutir la demande faite depuis 26 ans maintenant, afin de sacraliser totalement la date du 5 mai.

La porte parole du collectif des victimes, Josepha Guidicelli Copier

Cet après-midi, les clubs amateurs de Corse participé à Erbajolu dans la banlieue bastiaise et au stade du Stilettu à Ajaccio à différents animations destinées à sensibiliser les plus jeunes aux dérives possibles du sport et football en particulier.

Des manifestations suivies par la traditionnelle messe célébrée en la cathédrale sainte Marie, à Bastia