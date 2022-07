La Corse se mobilise pour le droit à l'avortement

La section corse de la Ligue des droits de l'Homme se joint à l'appel national pour la défense du droit à l'avortement. Ce samedi 2 juillet, dans le prolongement de la mobilisation mondiale consécutive à la révocation aux USA de ce droit, elle appelle à manifester à 18h devant les préfectures de Bastia et Ajaccio et devant la mairie à Porto Vecchio. La LDH de Corse soutient la proposition du gouvernement et d'autres groupes à l'Assemblée nationale d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, mais aussi celle formulée par la Première ministre de l'intégrer à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si le droit à l'IVG n'est pas directement en danger en France, explique Elsa Renaud représentante de la LDH dans l'île, il pourrait l'être. Et puis c'est important de le garantir en l'inscrivant dans la Constitution. Ce serait aussi, ajoute -t-elle, un geste de solidarité, un signal envoyé à toutes les femmes, en Europe et dans le monde, qui se battent et parfois risquent leur vie pour obtenir ce droit. On rappelle que certains pays, y compris en Europe, ne le reconnaissent pas (Pologne, Hongrie, Roumanie, Malte...)". Donc, c'est pour défendre ce droit universel, pour dénoncer les régressions portées par des idéologies dangereuses, que nous appelons à manifester".