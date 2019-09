La Corse se soulève contre la dérive mafieuse

Corse, France

Nous partîmes à trente pour nous retrouver … ? L’avenir nous le dira. Mais le collectif contre la dérive mafieuse de la Corse est sur les rails. A la tribune, autour de Léo Battesti, plusieurs personnes : des artistes, des chefs d’entreprises, des associatifs … en attendant que Monsieur et Madame « tout le monde » viennent grossir les rangs et crient avec plus de force encore leur rejet d’une Corse « criminelle ».

L’actualité de ces derniers mois a suscité ce « soulèvement ». Assassinats, incendies criminels, mitraillages, c’en est trop. "A Vita iè, a maffia nò". Le message est on ne peut plus clair. Une tribune, détaillée, a été envoyée aux médias nationaux et internationaux. Si elle fait état, en premier, du souhait d’une grande mobilisation citoyenne, elle attend l’engament total de tous les responsables politiques et demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités.

L'assemblée de Corse s'empare du dossier

La question de la violence s'invite à l'assemblée de Corse. Ce n'est pas la première fois. Mais le contexte l'impose. Les discussions du jour sont attendus. Mais à la demande du président du conseil exécutif, une session extraordinaire sur cette même thématique sera organisée dans les toutes prochaines semaines.