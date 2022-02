La Corse "solidaire" du peuple ukrainien se dit prête à accueillir des réfugiés

La collectivité de Corse et les associations de maires insulaires lancent ce lundi l'opération "Corsica terra d'accolta", au 5e jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Le communiqué de presse est cosigné par Gilles Simeoni, Marie-Antoinette Maupertuis, Ange-Pierre Vivoni et Jean-Jacques Ciccolini

_"_Dans ce contexte, nous sommes aux côtés de l'Ukraine et de son peuple". C'est en ces termes que la collectivité de Corse (CDC) et les représentants des maires corses ont annoncé hier le lancement de l'opération "Corsica terra d'accolta". Jeudi, lors du discours d'ouverture de la session de l'assemblée de Corse, le président de l'exécutif Gilles Simeoni avait déjà condamné l'invasion russe et manifesté sa solidarité au peuple ukrainien.

Ce lundi, au cinquième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, le monde politique insulaire entend se mobiliser "concrètement". Tout d'abord en organisant l'accueil de réfugiés dans les 360 communes insulaires. Ceux-ci sont estimés pour l'heure à 7 millions, principalement en Pologne." On s'attend à une masse de réfugiés et nous voulons leur mettre un peu de baume au coeur avec nos moyens, en organisant la solidarité" a réagi Jean-Jacques Ciccolini, le président de l'association des maires de Corse-du-Sud.

"La Corse, terre d'accueil"

"La Corse a toujours été une terre d'accueil et saura se mobiliser" a renchéri Ange-Pierre Vivoni, son homologue de Haute-Corse, qui avait lancé un appel aux maires depuis les ondes du forum de RCFM, ce lundi.

L'opération "Corsica terra d'accolta" entend également apporter un soutien financier "soit directement, soit en soutenant les diverses initiatives qui pourraient être prises", annonce le communiqué. Tout en apportant "une aide humanitaire d'urgence, notamment à travers la mobilisation du fonds humanitaire de la CDC". Sans toutefois préciser le montant de ce fonds.

Le texte dit pudiquement que cette démarche sera menée en "lien avec l'ambassade d'Ukraine", sans citer le gouvernement ni l'Etat.

Cette organisation de la solidarité n'en est qu'à ses prémices. Elle n'est pas sans rappeler, il y a plus d'un siècle, l'accueil en mai 1921 de russes blancs fuyant la révolution russe à bord du Rion, navire qui avait accosté à Ajaccio. Nombre de ses occupants avaient fait souche dans l'île.

Plus près de nous, l'idée d'une Corse, terre d'accueil, n'a pas toujours coulé de source.

Kurdes et syriens

En novembre 2021 10 syriens et un skipper allemand partis de Turquie débarquaient à Porto-Vecchio, fuyant le bourbier syrien. Leur présence avait créé une polémique sur les réseaux sociaux amenant le maire, Jean-Christophe Angelini à affirmer qu'il s'agissait de faire montre " d'humanité et de dignité".

Onze ans plus tôt, toujours dans l'Extrême-Sud, 124 kurdes avaient débarqué d'un cargo sur une plage de Bonifacio. Là encore, ces réfugiés qui avaient été conduits vers des centres de rétention par la suite, avaient suscité des réactions d'opposition à leur présence.

Enfin, en avril 2017, le maire de Belgodère Lionel Mortini, avait accueilli au sein de sa commune une famille de Syriens. "L'hospitalité, c'est le fondement de ce que nous sommes", avait-il déclaré alors.