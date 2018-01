Un appel d’offre européen vient d’être lancé visant à la création d’un itinéraire transfrontalier pour les amateurs de vélo. Un circuit pour les cyclistes qui passerait par la Corse, mais aussi les départements du Var, les Alpes Maritimes, et les régions italiennes de la Toscane et de la Ligurie.

Visiter la Corse à vélo, le phénomène est en pleine expansion. Il faut dire que chaque année, plus de 3 millions de vélos sont vendus en France. Alors, pourquoi ne pas sortir le sien de son garage au moment des vacances et partir avec sur les routes pour découvrir les différents terroirs en pédalant.

Pour Daniel Charavin, le directeur de l’Agence du tourisme de la Corse, c’est justement, le but de cet itinéraire cycliste transfrontalier : « Identifier les chemins, et créer une cartographie avec des points GPS, afin d’aller à la rencontre d’artisans, de créateurs, d’agriculteurs et pourquoi pas trouver une bonne table. Il s'agit de surfer sur la tendance du Slow tourisme. Les régions de Balagne, d’Ajaccio mais également de la côte orientale sont intéressées. »

Faire du vélo en Corse, oui mais ça grimpe !

On ne dira pas le contraire, la Corse est bien une montagne dans la mer, surtout si vous avez décidé d’aller respirer au col de Vizzavona. Avec 30% de ventes supplémentaires, les vélos à assistance électrique ont le le vent en poupe. Des modèles tout terrain sont également disponibles pour vous faciliter la tâche dans certaines micro-régions montagneuses de l’ile. Une manière aussi d'attirer un tourisme hors saison.