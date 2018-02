En 2017, 524 mesures de reconduites à la frontière ont été prises en Corse, soit 38 % de plus que l'année précédente. Environ la moitié des personnes en infraction était de provenance inconnue. S’agit-il de migrants? Une route entre le nord de l'Algérie et la Sardaigne a récemment vu le jour.

Corse, France

Une nouvelle route vers l'Europe

Alors qu'en Libye le nombre de départs de migrants a fortement chuté, en raison d'un renforcement des contrôles d'une part et du paiement présumé des contrebandiers par les autorités d'autre part, depuis deux ans une nouvelle route vers l’Europe semble s'être ouverte. Cette route relie le nord de l'Algérie à la Sardaigne. On estime à trois mille, le nombre de personnes, essentiellement originaire du Maghreb, arrivées via cette route sur les côtes sardes en 2017. Si les migrants venus du Moyen-Orient ou d’Afrique subsaharienne sont systématiquement recensés, ce n'est pas le cas de ceux arrivés d'Algérie, qui se volatilisent dans la nature après leur accostage sur les côtes sardes. Que deviennent-ils après? Difficile de le dire, et il n'est pas exclu que certains rejoignent la Corse, située à 12 kilomètres à peine de la Sardaigne.

Des fantômes sur les côtes sardes

Porto Pino (Sardaigne) - DR

3000 migrants d’Afrique du nord auraient débarqué l'an dernier sur les côtes sardes, à la différence de ceux venus de Libye, ils ne se présentent pas dans les centres d'accueil, et se volatilisent dans la nature. Maria Giovanna Dessì, journaliste en Sardaigne, est bénévole dans une association qui aide les migrants. « Si tu vas à la plage de Porto Pino tu peux voir des petits bateaux, des chaussures, des vêtements de personnes qui arrivent, et on ne sait rien. Tu peux les rencontrer à côté de la plage, peut-être qu’ils ont de l’argent pour aller à Cagliari et après on ne sait pas … »

Porto Pino (Sardaigne) - copie d'écran google

Le choix de la Corse

L'inquiétude est si grande que le ministre de l'Intérieur italien s'est rendu récemment en Algérie. En Sardaigne, personne ne sait vraiment où sont passés ces migrants, alors certains ont-ils franchi les bouches de Bonifacio? Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'arrivées de masse, explique Xavier Delarue, coordonnateur des services de sécurité intérieur. « Si on n’a pas ces grands flux de migrants on a par contre une immigration qui vient pour chercher du travail en Corse, saisonnier mais pas seulement, et qui va chercher à travailler dans les chantiers du bâtiment, les cafés et les hôtels, les restaurants, le tourisme et l’agriculture. »

Bonifacio (Corse) © Maxppp - maxppp

Les autorités suivent tout de même de près cette nouvelle route de l'immigration et ont renforcé leurs contrôles, notamment en matière de travail dissimulé et rien que l'an dernier 524 mesures de reconduites à la frontière ont été prises, soit 38 % de plus que l'année précédente, la provenance de la moitié des personnes en infraction n'a pas pu être établie. Pour faire face à un éventuel afflux de migrants, les autorités préfectorales ont demandé de réactiver un point de passage frontalier à Bonifacio, point de passage qui ne serait activé qu'en cas de situation exceptionnelle.