La Côte-d'or à l'honneur dans l'émission télé "Les carnets de Julie"

Par Stéphanie Perenon, France Bleu Bourgogne

Chaque jour on scrute pour vous le web pour y trouver les petites ou grandes infos qui parlent de la Côte-d'or et ce matin on part en décapotable rouge avec Julie Andrieu. L'animatrice des "Carnets de Julie", vous emmène découvrir le patrimoine culinaire de la Côte-d'Or dans un épisode inédit.